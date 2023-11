Birgit Machtinger und Brigitte Kriszanits haben in einem neuen Buch versucht neue und vergessene Aspekte rund um den Neusiedler See zusammenzutragen

Ein wenig ist der Neusiedler See eh selber schuld, kommt heraus, wenn man mit Birgit Machtinger spricht. Obwohl: Zu seinem Schaden ist es ja nicht, wenn die Burgenländerin sich an ihm abarbeitet. Wie auch das eben erschienenen Buch Der Neusiedler See – Ein Grenzgänger im Wandel der Zeit beweist.

Birgit Machtinger und Brigitte Krizsanits reisten rund um und quer über den Neusiedler See. Birgit Machtinger

"Eigentlich bin ich erst durch den Neusiedler See so richtig zum Fotografieren gekommen", erinnert sich Machtinger – und an einen Herbsttag, mit Nebel in der Früh und einer ganz eigenen Stimmung. Sie ist mit ihrer Kamera aufgebrochen, um ein nur paar Bilder zu machen – und dann doch erst am Abend zurückgekommen. "Von dem Tag an war ich seeverzaubert." Sie entschloss sich, die Ausbildung zur Fotografin zu machen – und wurde bald belächelt.

Schilf oder Gsichter

Als Machtinger sagte, sie wolle sich vor allem auf Landschaftsfotografie konzentrieren, rieten ihr viele ab. Hochzeiten und Porträts legte man ihr ans Herz – aber sie blieb dabei: Landschaftsfotografie. "Na gut, Porträts und Hochzeiten fotografiere ich auch", gibt sie mit einem Schmunzeln zu.

Der Neusiedler See ist auch im Winter ein spannender Ort. Birgit Machtinger

Rund drei Jahre war sie mit der Autorin Brigitte Krizsanits rund um den See unterwegs. Etwa auf einem Quad in Fertőrákos, von dem sie nicht wusste, ob sie es je wieder lebend verlassen würde. Oder mit einem Fischer – den sie erst am See und dann bei der Verarbeitung begleitete. Sie war dabei, als der Storchenverein Rust mit dem Kran anrückte, um die Nester zu richten, und sie fuhr mit der Schilfschneidemaschine mit. Diese Abenteuer hat sie auch in Bildern im aktuellen Neusiedler-See-Buch festgehalten.

Der Leuchtturm in Podersdorf. Birgit Machtinger

Die vielen Begegnungen mit den Menschen rund um den See und deren Geschichten haben Autorin Brigitte Krizsanits besonders beeindruckt. Auch sie beginnt bald von einem Ausflug nach Fertőrákos zu erzählen. Von dort zog nämlich angeblich eine Wallfahrt nach Frauenkirchen, als der See seinerzeit ausgetrocknet war. In einer Kirche sollte eine Inschrift daran erinnern. Also besuchte sie die Kirche, die war aber versperrt.

Freundliche Leut rund uman See

Bevor sie fürchtete, die Reise umsonst gemacht zu haben, traf sie eine Dame. "Vielleicht war es die Mesnerin", sagt Krizsanits heute, die ihr weiterhalf. Was sie suchte, war nämlich in einer Kapelle, und genau zu der führte sie die Frau kurzerhand auch – als ob es sonst nichts zu tun gäbe.

Winter am Neusiedler See. Birgit Machtinger

Was damals aber noch zu tun war, das war: einen Titel für das Buch zu finden. "Es war eine schwierige Sache", erinnert sich Krizsanits, "aber das Kind brauchte einen Namen." Und da kommt Karl Maracek ins Spiel, der Leiter des Referats Hydrographie im Amt der burgenländischen Landesregierung. Er hatte die Idee, den See als Grenzgänger zu sehen, der sich nicht an Landes-, Klima- und ihm angedachte Ufergrenzen halten will.

Maraceks erster Beitrag war, das Buch überhaupt in Auftrag zu geben. Jetzt ist es ja beinahe so, dass schon alle Bücher über den Neusiedler See geschrieben wurden, aber noch nicht von jedem. Und nur beinahe. Denn Maracek sehnte sich nach einem ganz eigenen Zugang für dieses Werk.

Nordburgenland mit Wein und See. Birgit Machtinger

"Wir wollen einerseits das sehr komplexe Systemverhalten des Sees einem breiten Publikum näher bringen und auf der anderen Seite Maßnahmen und Strategien zum Erhalt des Sees als Landschaftselement aufzeigen." Darum war es seiner Meinung nach an der Zeit, dieses Buch zu machen. Und wir erinnern uns, Machtinger und Krizsanits arbeiten länger an diesem Band, als man im Burgenland aktuell fürchtet, dass der See wieder austrocknen könnte. Es ging Maracek folglich um etwas Größeres, als die Werbetrommel für Maßnahmen gegen das Austrocknen des Sees zu malträtieren. Obwohl bei der Gelegenheit Christian Sailer, Leiters des Hauptreferats Wasserwirtschaft, einhakt und daran erinnert: "Wir sind Wasserwirtschafter und keine Staubwirtschafter."

Lichtspiele zwischen Weiden und Breitenbrunn Birgit Machtinger

Und was sagt Verleger Horst Horvath zum neuen Buch? Er schwingt keine großen Reden und sagt eigentlich dasselbe wie immer. Er präsentiert stolz das Buch, hält eine Sekunde inne und erinnert dann: "Weihnachten kommt immer so plötzlich." (Guido Gluschitsch, 15.11.2023)