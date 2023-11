Leichtathletik frisst in Österreich weiter ein Schattendasein. IMAGO/Belga

Linz - Das Leichtathletik-Meeting Gugl-Indoor in der Linzer Tips-Arena kann 2024 nicht stattfinden. Als Hauptgrund für die Absage der für 2. Februar geplant gewesenen Veranstaltung führte der ÖLV die fehlende Zertifizierung der Halle für Meetings der World-Athletics- und Challenger-Tour an. Auch das kürzlich ausgeloste und gleichzeitig angesetzte ÖFB-Cupviertelfinale des LASK gegen Salzburg in der angrenzenden Raiffeisen Arena habe die Absage beeinflusst.

Die Zulassung des in die Jahre gekommenen Hallenbelages läuft laut ÖLV Ende 2023 ab. Bezüglich der Sanierung seien Gespräche des Oberösterreichischen Verbandes mit dem Land Oberösterreich und der Stadt Linz aufgenommen worden. Die Wiederbelebung des Meetings im Jahr 2025 werde angestrebt. (APA, 10.11.2023)