Novak Djokovic ist Titelverteidiger und hat die Finals wie Roger Federer sechsmal gewonnen. Nun schlägt er auf den alleinigen Rekord auf. IMAGO/Eurasia Sport Images

Allein in Wimbledon ist Novak Djokovic heuer leer ausgegangen, wenn man eine Finalniederlage denn mit "leer ausgehen" umschreiben will. Da blieb der aufstrebende Spanier Carlos Alcaraz, der zwischenzeitlich auch schon die Spitze der Weltrangliste erklomm, in fünf Sätzen erfolgreich. Ansonsten hat der 36-jährige Serbe gewonnen, was es zu gewinnen gab. Nach seinem zehnten Australian-Open-Titel, dem dritten French-Open- und dem vierten US-Open-Triumph hält er bei herausragenden 24 Grand-Slam-Erfolgen.

Schlägt er bei den ATP-Finals zu, die am Sonntag in Turin beginnen, macht sich Djokovic auch hier zum alleinigen Rekordhalter. Noch teilt er sich die Bestmarke mit Roger Federer, der ebenfalls sechsmal gewonnen hat. Wer sollte, wer könnte den "Djoker" stoppen? Das ist nicht die einzige Frage, die sich vor den Finals stellt.

Frage: Hey, was geht ab?

Antwort: Also bitte, das kann man sicher ein bisserl seriöser ausdrücken. Schließlich sind auch die ATP Finals schon ein quasi alteingesessenes, traditionelles Tennisturnier. Der Saisonabschluss hieß von 1970 bis 1989 zunächst "Masters", dieses wurde 1990 von der ATP-WM abgelöst. Einige Jahre lang gab es auch ein zweites "Finale" der besten Spieler, den Grand Slam Cup (ohne ATP-Punkte), doch 2000 wurden beide Events zum Tennis Masters Cup zusammengeführt. Seit 2003 werden Einzel- und Doppelturniere am selben Ort zur selben Zeit ausgespielt.

Der Spanier Carlos Alcaraz ist die Nummer zwei des Turniers. AP/Marco Alpozzi

Frage: Und wann ist Turin auf den Plan getreten?

Antwort: Die Mehrzweckhalle Pala Alpitour beherbergt die ATP-Finals seit 2021, das soll sich zumindest bis 2025 fortsetzen. Zuvor, von 2009 bis 2020, stieg das Finale in der O2-Arena in London.

Frage: Wie sieht der Modus aus?

Antwort: Durchaus ungewöhnlich. Die acht besten Spieler der Welt spielen mit, nach Djokovic sind das der Alcaraz, der Russe Daniil Medwedew, der Italiener Jannik Sinner, der Russe Andrej Rublew, der Grieche Stefanos Tsitsipas, der Deutsche Alexander Zverev und der Däne Holger Rune. Sie verteilen sich auf die "Gruppe Grün" und die "Gruppe Rot", darüber müssen viele Kreative lange nachgedacht haben. In den Gruppen spielt – klarerweise auf Hartplatz – jeder gegen jeden, die jeweils besten zwei erreichen das Halbfinale am 18. November. Der Gruppensieger trifft auf den Zweiten der anderen Gruppe, am nächsten Tag steigt das Finale.

Frage: Wer ist zu favorisieren?

Antwort: Bei dieser Frage möchte man Günther Neukirchner zitieren. Natürlich führt der Weg zum Sieg über Titelverteidiger Djokovic. Alcaraz unterlag zuletzt – auch verletzungsbedingt – Formschwankungen. Medwedew und Sinner ist vielleicht mehr zuzutrauen. Auch Zverev sollte man auf der Rechnung haben, der Deutsche hat die Finals immerhin zweimal gewonnen, 2018 im Finale gegen Djokovic, 2021 gegen Medwedew. Der Russe trug 2020 den Titel davon, der Grieche Tsitsipas triumphierte 2019. Dominic Thiem war übrigens von 2016 bis 2020 Turnier-Stammgast, 2019 und 2020 stand er sogar im Finale.

Frage: Wo laufen die Finals im TV?

Antwort: Der Pay-TV-Sender Sky überträgt live. Jeden Tag werden zwei Einzel (14.30, 21 Uhr) und zwei Doppel (12 und 18.30) geboten. (Fritz Neumann, 12.11.2023)