Der Druck der USA auf Israel wird größer:

Die von Israel zugesagten humanitären Feuerpausen lassen die Hoffnung zu, dass die hinter den Kulissen laufenden Bemühungen vorankommen, wieder einige Geiseln – hoffentlich mehr als bisher – aus den Händen der terroristischen Verbrecherbande Hamas zu befreien. Sie reflektieren jedoch auch die mit wachsendem Nachdruck öffentlich formulierte US-Politik zum Gazastreifen.

In ihren Stellungnahmen lassen US-Offizielle keinen Zweifel daran, dass Israel nicht nur das Recht, sondern sogar die Verpflichtung hat, seine eigene Bevölkerung von der Bedrohung durch die Hamas zu befreien. Gleichzeitig wird folgende Botschaft lauter: "Wie die Operation durchgeführt wird, ist nicht egal", das ließ der US-Sonderbeauftragte David Satterfield, ein auch von republikanischen Regierungen eingesetzter Nahostdiplomat, bei einem Briefing am Donnerstag hören. Zivile Opfer seien "im höchstmöglichen Ausmaß zu minimieren".

Manche mögen finden, dass die USA Israel ihre Meinung nicht "per Megafon" ausrichten sollten. Aber die Adressaten sitzen eben nicht nur in Jerusalem, sondern auch in den arabischen Hauptstädten und darüber hinaus: Weder dürfe die Hamas im Gazastreifen an der Macht bleiben noch danach eine israelische Besetzung folgen; die Bevölkerung dürfe nicht vertrieben werden, auch nicht innerhalb des Gebietes. Das klingt nach Offenbarungseid gegenüber der Region. Aber bisher formuliert Washington nur so genau, was nicht sein darf. (Gudrun Harrer, 10.11.2023)