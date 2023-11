Abbas will für Machtübernahme in Gaza Konzessionen

Noch immer schwere Kämpfe im Gazastreifen

Noch ist der Gazastreifen Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen Hamas-Terroristen und der israelischen Armee, die seit zwei Wochen auch mit Bodentruppen in dem palästinensischen Küstenstreifen operiert. Und noch sind nicht alle 1400 Opfer des Terrorüberfalls auf israelische Grenzgemeinden und ein Musikfestival identifiziert, der den jüngsten Waffengang in Nahost ausgelöst hat. Auch das Schicksal der mindestens 239 Geiseln, die von den marodierenden Terroristen am 7. Oktober nach Gaza verschleppt wurden, ist mehr als einen Monat nach dem Anschlag ungewiss. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu erklärt fast täglich, die israelische Armee werde ihre Angriffe erst dann pausieren, wenn die Geiseln, darunter viele Kinder und alte Menschen, frei sind.

Politische Lösung

Doch – mehr oder weniger – hinter den Kulissen macht man sich zwischen Washington, Jerusalem und Ramallah längst Gedanken, was nach dem erhofften Sieg Israels und der Zerschlagung der seit eineinhalb Jahrzehnten diktatorisch herrschenden Hamas aus dem Gazastreifen werden soll. Für die USA stellte der derzeit quasi nonstop reisende Außenministers Antony Blinken wiederholt klar, dass man nach einer Übergangszeit am liebsten die Palästinensische Autonomiebehörde auch in Gaza am Ruder sehe. Die Autonomiebehörde war 2007 von der Hamas gewaltsam aus dem Gazastreifen vertreiben worden und regiert seither das von Israel besetzte Westjordanland.



Präsident Mahmud Abbas, der seinerseits seit 2009 ohne demokratische Legitimation im Amt ist, stellte am Freitag Bedingungen: Voraussetzung für die Übernahme der Gaza-Regierung nach dem Krieg sei eine umfassende politische Lösung, die auch das Westjordanland und Ostjerusalem umfasse, erklärte der 87-Jährige am Freitag.

Raketen auf Tel Aviv

Doch bis zu dem von Israel angestrebten Ende der Hamas-Herrschaft im Gazastreifen wird es noch dauern. Erst am Freitag wurden in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv, die mehr als 60 Kilometer von Gaza entfernt ist, zwei Menschen durch Raketenteile verletzt.



Die Hamas beschuldigte derweil Israel, das Gelände des größten Krankenhauses der Region, Al-Shifa, beschossen zu haben. 13 Menschen seien getötet worden. Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNWRA) meldete am Freitag, dass seit Kriegsbeginn 101 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getötet worden seien. (Florian Niederndorfer)