Die FPÖ liegt in allen Umfragen klar auf Platz eins. Und wenn alles nach Plan läuft, finden in einem Jahr in Österreich Wahlen statt. Parteichef Herbert Kickl greift nach der Macht. Er will "Volkskanzler" werden. Und viele fragen sich, ob Österreich nach den Nationalratswahlen nächstes Jahr einen Rechtsruck erlebt. Und welche Folgen das für das Land hätte.

Diese entscheidende Frage haben wir am Freitag, dem 10. November, live auf der Messe Buch Wien diskutiert. Und zwar mit den STANDARD-Journalisten Katharina Mittelstaedt und Hans Rauscher. Wir haben die beiden gefragt, was den FPÖ-Chef so erfolgreich macht und was passieren würde, würde Kickl tatsächlich Kanzler. (red, 11.11.2023)

In dieser Folge zu hören: Hans Rauscher (Kolumnist beim STANDARD), Katharina Mittelstaedt (Leitende Redakteurin Innenpolitik beim STANDARD; Moderation: Zsolt Wilhelm und Lucia Heisterkamp, Skript: Zsolt Wilhelm und Lucia Heisterkamp; Live-Aufnahme: Buch Wien; Produktion: Christoph Grubits