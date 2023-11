Aufnahme des Ätna im Jänner 2023. AP/Salvatore Allegra

Catania – Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien hat sich Europas größter aktiver Vulkan Ätna wieder zu Wort gemeldet. Der mehr als 3.300 Meter hohe Berg spuckte in der Nacht auf Samstag größere Menge Lava. Aus der Ferne war zu sehen, wie das glühende Geröll in der Dunkelheit nach oben geschleudert wurde und dann langsam den Berg hinab floss. Insbesondere am Südostkrater war der Vulkan aktiv.

Das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) setzte die Alarmstufe von Gelb auf Orange hinauf. Berichte über Schäden gab es zunächst jedoch keine. Auch ging kein größerer Ascheregen hinab. Der Betrieb am Insel-Flughafen Catania lief deshalb weiter wie üblich. (APA, 11.11.2023)