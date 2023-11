Wild

Wieder nichts Zählbares für Minnesota. AP/Jeffrey T. Barnes

Buffalo - Marco Rossi und die Minnesota Wild haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL eine Niederlage einstecken müssen. Bei den Buffalo Sabres mussten sich der Vorarlberger und seine Kollegen am Freitagabend mit 2:3 geschlagen geben. Rossi erhielt dabei 15 Minuten Eiszeit und blieb ohne Scorerpunkt. Positiv für die Wild war das geglückte Comeback von Kapitän Jared Spurgeon, der die ersten 14 Saisonspiele wegen einer Oberkörperverletzung verpasst hatte.

Für die Wild war es die zweite Niederlage nach davor zwei Siegen in Folge. Am Donnerstag waren sie bei den New York Rangers mit 1:4 unterlegen. (APA, 11.11.2023)