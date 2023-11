Elektrifizierung und E-Autos eröffnen neue Möglichkeiten beim Allradantrieb. Was ist und was kommt aus dem Inselreich: Japan Mobility Show, Nachbetrachtungen

Toyota Land Cruiser, "Buschtaxi"-Treffen. Über 11,3 Millionen Stück in über 170 Ländern verkauft: Was 1951 mit dem BJ begann, wurde im Laufe der Jahrzehnte als Land Cruiser zum meistverkauften Geländewagen der Welt. Und Japan etablierte sich als Geländewagensupermacht. Foto: Toyota

In den Bereichen Geländewagen und Allradantrieb haben Mitsubishi, Subaru und Suzuki lange und profunde Expertise, auf der Japan Mobility Show zeigten die drei anhand von Studien, wie sie den Themenkomplex elektrisch fortzusetzen gedenken: Sports Mobility Concept (Subaru, Sportwagen), eVX (Suzuki, Kompakt-SUV) und D:X Concept (Mitsubishi, Van) wären die zugehörigen Beispiele. Wir konzentrieren uns in diesem kurzen Abriss aber auf Mazda, Nissan, Toyota.

Ins Gelände hinein-, hinauf-, hinab- und wieder herausgehende Wonne: Abseits befestigter Straßen beweist Mazda eigentlich nur in Kooperation mit Ford und neuerdings Isuzu Kompetenz, in Form von Badge-Engineering-Pick-ups. Allrad hingegen ist in der hauseigenen Palette durchaus ein Thema, bei den SUVs und bis vor kurzem auch beim 6er – mangels Nachfrage ist Letzterer aber leider weg.

Mazda spielt auf der hinterradantriebsbasierten Plattform, konkret beim CX-60, Allrad sowohl bei Plug-in-Hybrid als auch beim (starken) Diesel durch, der Antrieb ist dabei fahraktiv hecklastig ausgelegt. Foto: Stockinger

Frischer Allradwind weht nun mit der neuen, hinterradantriebsbasierten Plattform, erstes Modell darauf in unseren Breiten ist bekanntlich der CX-60. Da sind die Plug-in-Hybrid-Version sowie der stärkere der beiden Dieselmodelle serienmäßig auf allen vieren angetrieben. Ein "fahrsituationsabhängiges" System, sagt Mazda, sprich: zuschaltbar, neudeutsch: hang-on. Primär geht das Drehmoment auf die Hinterräder, die vorne werden variabel zusätzlich in Auftrag genommen – über eine an das Getriebe gekoppelte Einheit mit elektromagnetisch gesteuerter Mehrscheibenkupplung.

Wie sich bei ersten Testfahrten zeigte, kann man sich mit dem CX-60 sogar ins Gelände wagen, sofern sich das nicht auf G-Klasse-Niveau abspielt. Im Offroad-Modus schalten Allradantrieb und diverse Fahrdynamiksysteme auf maximale Traktion in unwegsamem Gelände um.

Der Iconic SP, Mazdas umwerfende Studie auf der Japan Mobility Show, setzt auf Hinterradantrieb – und Wankelmotor als Range Extender. Gut vorstellbar, dass so was auf der kommenden Elektroplattform ein 4x4-Modell abwirft. Foto: Stockinger

Ja, und elektrisch? Die Sportwagenstudie in Tokio, der atemberaubende Iconic SP, setzt auf Zweischeiben-Wankel als Range Extender. Die Spekulation, so etwas dann ab 2025 auf der rein elektrischen Architektur vorzufinden, wird also nicht zu weit hergeholt sein, E-Allrad mit Wankelunterstützung, das wäre den Hiroshima-Sans zuzutrauen.

Hype um Hyper

Bei Nissan, ebenfalls mit langer Tradition bei Gelände und 4x4, greifen wir von den zahlreichen "Hyper"-Showcars den Adventure heraus. Nissan will ja bis 2030 zur reinen Elektromarke konvertieren, die noch wie mit dem Hackebeil designte Studie mündet womöglich in absehbarer Zeit in eine batterieelektrische Interpretation des X-Trail.

Vom Showcar Hyper Adventure muss man sich natürlich die wildesten Auswüchse wegdenken, aber der Serienableger dürfte dann ein Elektro-X-Trail werden. Mit ausgefuchstem Allradantrieb, wie er bereits im Ariya zum Einsatz kommt. Foot: Nissan

Als Antrieb für das Konzeptfahrzeug fällt das Schlagwort e-4orce. Dieses nun kennen wir bereits vom Ariya, dem ersten Nissan auf der gemeinsam mit Renault entwickelten Elektroplattform: Hinten und vorne sitzen je ein E-Motor, Drehmoment und Bremskraft werden individuell für jedes Rad gesteuert – Torque vectoring in der E-Ära –, bei Favorisierung des-/derjenigen mit bestem Griff. Und da Elektro-X-Trail, läge auch Geländekönnen nahe.

Bei Toyota sowieso, und damit zum FT-3e. Mit knapp vier Meter neunzig toppt die Studie den bZ4X um rund 20 Zentimeter, und da der Name in den USA schon geschützt wurde, wird das so oder ähnlich ernst gemeint sein, als eine Stufe über dem bZ4X positionierter Elektro-SUV.

Und wenn aus dem Toyota FT-3e ein real greifbares Fahrzeug wird, bedient der sich aller Wahrscheinlichkeit nach jener Allradtechnologie, die schon im bZ4X vorgestellt wurde, mit je einem E-Motor vorne und hinten. Foto: Stockinger

Da er auf der gleichen Plattform (e-TNGA) steht, lässt sich wie beim Nissan auf Allrad (Subarus Entwicklungsbeitrag übrigens) schlussfolgern: Je ein E-Motor sitzt an der Vorder- und Hinterachse, wobei sich der hintere erst bei Bedarf zuschaltet. Besonders ausgefuchst die Antriebseinheit namens e-Axle, die E-Motor, Inverter und Transaxle in einem kompakten Modul vereint. Dank dieses X-Mode-Allradsystems mit Fahrprogrammen unter anderem für Schnee und Gatsch sowie passable Bodenfreiheit steht Ausritten ins Gelände nichts entgegen – außer der Sorge, Blech oder Lack zu zerkratzen.

Die jüngste Land-Cruiser-Generation (J25) kommt 2024 auf den Markt, mit über alle Zweifel erhabener Geländebefähigung.

Die Angst wird bei einem Land Cruiser niemand haben, mit dessen Neuauflage wir den Exkurs beschließen. Optisch nähert sich der meistverkaufte Geländewagen aller Zeiten, der seit seinen Anfängen 1951 (BJ) zu den besten und unverwüstlichsten der Welt zählt, den frühen Modellen, technisch ist alles top und aktuell. Insignien der Ich-komme-überallhin-Macht: Leiterrahmenkonstruktion, Starrachse an Schraubenfedern hinten, robuste Einzelradaufhängung vorne, Geländeuntersetzung, mechanische Sperre und neuerdings noch ein entkoppelbarer Stabilisator zur Optimierung der Achsverschränkung.

Doch schon geraten Gewissheiten ins Wanken. Sehen Sie sich die Studie rechts an: Land Cruiser SE. Toyota denkt also darüber nach, ob und wie sich so eine Legende auch rein elektrisch darstellen lässt.

Ob der nächste Land Cruiser dann elektrisch wird oder parallel so was kommt? Am Horizont taucht die Überlegung bereits auf, in Tokio zu sehen als Studie Land Cruiser SE. Und damit: Ende der Durchsage aus dem Land der aufgehenden Wonne – Pardon: Sonne. (Andreas Stockinger, 14.11.2023)