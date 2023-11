Auf der "Gran Becca" werden die Tore wieder abgebaut. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Zermatt/Cervinia - Die Männer im alpinen Ski-Weltcup müssen weiter auf ihr erstes Saisonrennen warten. Sonntagfrüh wurde erwartungsgemäß auch die zweite Abfahrt in Zermatt und Cervinia abgesagt, da Neuschnee und Wind im oberen Streckenteil eine Durchführung unmöglich machen. Die Teams hatten sich ausdrücklich eine frühe Entscheidung gewünscht. Im vergangenen Jahr konnten die beiden Abfahrten mit Start in der Schweiz und Ziel in Italien wegen Schneemangels nicht durchgeführt werden.

Die Bilder von einem Rennen mit dem Matterhorn im Hintergrund hätten international Werbung für den Skisport machen sollen. "Es wäre Spektakel pur gewesen", hatte FIS-Renndirektor Markus Waldner am Samstag gesagt. Wenn das Wetter nicht mitspielt, könne man aber nichts machen. "Das ist unser Sport, mit dem müssen wir leben."

Die Veranstalter und der Ski-Weltverband hoffen nun auf besseres Wetter in der kommenden Woche. Nächsten Samstag und Sonntag stehen zwei Abfahrten der Frauen in Zermatt/Cervinia auf dem Programm. (APA, red, 12.11.2023)