In Pernitz wurde ein Video aufgenommen, das einen Wolf in der Nähe einer Straße und von Bahngleisen zeigt

Nun soll festgestellt werden, ob der Wolf bereits bekannt ist oder ein Neuankömmling. (Symbolbild) APA/dpa/Boris Roessler

Pernitz – In Niederösterreich dürfte erneut ein Wolf durch ein Ortsgebiet gestreift sein. Ein entsprechendes, offenbar am Samstag in Pernitz (Bezirk Wiener Neustadt) aufgenommenes Video, über das der "Kurier" (Sonntagsausgabe) berichtete, kursierte im Internet. Zu sehen ist ein Vierbeiner, der sich in der Nähe einer Straße und von Bahngleisen bewegt. Aldin Selimovic, Experte vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde, bewertete das Tier auf APA-Anfrage als Wolf.

Laut Selimovic passen sowohl die generelle Zeichnung im Fell als auch Körperproportionen und Bewegungsart des Vierbeiners auf dem Video zu einem Wolf. Ziel für die kommenden Tage sei nun, DNA in Form einer Kotprobe in der Umgebung zu lokalisieren. Herausgefunden werden soll so, "ob das Tier bekannt oder ein Neuankömmling ist", betonte der Wolfsbeauftragte vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde.

Neue Wolfsverordnung seit April in Kraft

Bereits Anfang Mai hatte eine Wolfssichtung im Bundesland für Aufsehen gesorgt. Eines der Raubtiere war damals in einem Siedlungsgebiet in Pürbach bei Schrems (Bezirk Gmünd) im Waldviertel beobachtet worden.

Seit April ist in Niederösterreich eine neue Wolfsverordnung in Kraft. Eine vorherige behördliche Anordnung für Vergrämungen oder Abschüsse wird nicht mehr benötigt. Festgelegt wurden vielmehr Verhaltensweisen des Raubtieres, die entsprechende Konsequenzen zur Folge haben können. Bei Vergrämungen durch Jäger in Form von Warn- oder Schreckschüssen ist das "unerwünschtes Verhalten", bei Abschüssen "problematisches Verhalten" des Wolfes. Jede Maßnahme ist der zuständigen Bezirkshauptmannschaft zu melden. (APA, 12.11.2023)