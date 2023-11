In wenigen Monaten kommt Apples erste Mixed-Reality-Brille, die Vision Pro, in den USA auf den Markt. 3.500 Dollar kostet das Gerät, das in bisherigen Hands-ons viel Lob bekommen hat. Ob man zu diesem Preis viele Käufer findet, bleibt abzuwarten. Andere Hersteller hoffen freilich, dass Apples Einstieg dem Nischenmarkt einen ordentlichen Schub geben wird.

Bis die Brille in Europa landet dürfte es gerüchteweise bis Ende 2024 dauern. Doch obwohl die Vision Pro noch nicht einmal an ihrem Heimatmarkt verfügbar ist, liefert Macrumors nun einen ersten Leak zu ihrem Nachfolger. Quelle ist ein laut dem Portal "verlässlicher Informant", der schon in der Vergangenheit verlässliche Angaben zu Apples Plänen gemacht hat.

Akku weiterhin nicht integriert

Am grundlegenden Design soll sich kaum etwas ändern. Die Belüftungsschlitze auf der Oberseite werden möglicherweise durch eine Reihe kleiner Löcher ersetzt. Getestet wird auch eine Anschlussmöglichkeit für externes Audioequipment. Am externen Akkupack, das mit der Brille verkabelt ist und an der Kleidung getragen wird, will Apple laut der Quelle festhalten. Der Trageriemen der Brille soll aber vereinfacht werden und ließe sich somit einfacher in Masse produzieren. Das könnte ein Indiz für eine schon früher kolportierte Preissenkung für die 2. Generation der Brille sein.

Die erste Generation der Vision Pro soll Anfang 2024 in den USA verfügbar werden. Apple

Dass es weiterhin WLAN, Bluetooth und Audioübertragung mit geringer Latenz geben wird, stellt keine Überraschung dar. An Bord sollen weiters 2 Micro-OLED-Displays, eine Tiefenkamera („TrueDepth“), 4 Tracking-Kameras, 2 herkömmliche Farbkameras und 2 Infrarot-Kameras sein. Kolportiert wird außerdem eine semi-automatische Einstellung zur Anpassung der Linsenpositionierung an den Pupillenabstand. Dazu kommen, wie gehabt, ein Kompass, ein Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Gyroskop und Accelerometer.

Finale Produkttests sollen laut derzeitigen Plänen für 2025 angesetzt sein. Das würde einen Marktstart Ende 2025 oder im Jahr 2026 nahe legen. Da die Vision Pro 2 sich aber noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, sind die Angaben nicht als final zu verstehen. Apple könnte seine Pläne massiv ändern, auch basierend am Erfolg oder Misserfolg der ersten Generation. (red, 12.11.2023)