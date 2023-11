Gerhard Amanshauser Verlag Bibliothek der Provinz

Er war zu Lebzeiten ein gefragter Schriftsteller und von seinen in Salzburg lebenden Kollegen wie beispielsweise Peter Handke oder H. C. Artmann hoch geschätzt: Heute ist der 2006 verstorbene Schriftsteller Gerhard Amanshauser weitgehend in Vergessenheit geraten.

Nicht einmal Insider der Literaturszene würden das Werk ihres Mannes, der lange für den renommierten Residenz-Verlag geschrieben und von diesem verlegt worden war, heute kennen, sagt seine Witwe Barbara Amanshauser mit Bitterkeit in der Stimme. Das Salzburger Künstler- und Künstlerinnenkollektiv "ohnetitel" will das ändern. Die kleine Gruppe mit Arthur Zgubic, Sabine Jenichl, Dorit Ehlers und Thomas Beck widmet Amanshauser ein ganzes Monat.

Faszination Zirkus

Bezugspunkt der künstlerischen Auseinandersetzung mit Amanshauser ist das von diesem für seinen damals etwa zwei Jahre alten Sohn Martin verfasstes und selbst illustriertes Kinderbuch Der rote Mann wird eingeschneit (Verlag Bibliothek der Provinz). Der gesamte Werkmonat trägt den Titel Riesenzirkus um Gerhard Amanshauser. Der Titel nimmt Bezug auf Amanshausers Faszination für den Zirkus und das Zirkusleben. Er wäre als Jugendlicher gerne Artist geworden.

Je eine Doppelseite des Kinderbuches wird von Künstlern und Künstlerinnen verschiedener Sparten eine Woche lang in Szene gesetzt. Am Ende – am 9. und 10. Dezember – werden die Miniaturen zusammengefügt, und "es soll ein Riesenzirkus entstehen", wie es Projektleiter Zgubic formuliert. In den Wochen davor gibt es für das Publikum Gelegenheit, den Stücken Tag für Tag beim Entstehen zuzusehen.

Leerstand aufzeigen

Ohne es explizit zu betonen, legen die Künstler und Künstlerinnen von "ohnetitel" mit dem Riesenzirkus ihre Finger auch in eine offene Wunde der Stadt Salzburg. Ort der Handlung ist ein leerstehendes Geschäftslokal am Beginn der Schallmooser Hauptstraße – quasi am Beginn der rechten Altstadt, etwa fünf Gehminuten von der Staatsbrücke entfernt.

Die immer weiter fortschreitende Absiedelung von Geschäftslokalen aus dem Stadtzentrum wird lokalpolitisch ja schon länger heftig debattiert. Leerstehende Geschäftslokale beziehungsweise die folgende Übernahme von Geschäftslokalen durch diverse Souvenirläden führt zu einem Strukturwandel. So auch in dem von "ohnetitel" aktuell bespielten Geschäftslokal in der Schallmooser Hauptstraße 5: Hier fungierte lange ein Lebensmitteldiskonter, später eine Supermarktkette als Nahversorger, ehe sie absiedelten und durch einen Ramschladen mit Billigprodukten aus Fernost abgelöst wurden.

Netzwerk für Theater- und Kunstprojekte "ohnetitel" mit dem Riesenzirkus um Gerhard Amanshauser. Am Bild (von links): Barbara Amanshauser, Dorit Ehlers, Sabine Jenichl, Arthur Zgubic und Thomas Beck. ohnetitel/Mira Turba

Mit dem Amanshauser-Projekt werden die Räume nun temporär zu einem "Theatergeschäft", wie es die Künstler und Künstlerinnen von "ohnetitel" formulieren. (Thomas Neuhold, 13.11.2023)