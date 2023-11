Bei vielen zentralen Punkten konnte am Gipfel der OIC keine Einigung erzielt werden. IMAGO/APAimages

Aus zwei geplanten Gaza-Krisengipfeln in Saudi-Arabien wurde am Samstag einer. Jener der Arabischen Liga wurde in den der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) integriert: Überspitzt formuliert könnte man sagen, weil die Uneinigkeit innerhalb eines 57-Staaten-Blocks, der von der Türkei bis nach Indonesien reicht, weniger auffällt, als wenn die 22 arabischen Staaten keinen Konsens zusammenbringen. Die OIC verabschiedete eine Erklärung, die Israels Vorgehen in Gaza als "Aggression" bezeichnet und einen Waffenstillstand verlangt. Aber auf die von einigen geforderten Maßnahmen – Ende der diplomatischen Beziehungen mit Israel, Einsatz der Ölwaffe – gab es nicht annähernd eine Einigung.

In der OIC sitzen Staaten, die sehr unterschiedliche Beziehungen nicht nur zu Israel und den USA, sondern auch untereinander pflegen. Gastgeber Kronprinz Mohammed bin Salman, der erst seit ein paar Monaten auf Normalisierungskurs mit dem Iran ist, hat dessen obersten Führer Ali Khamenei noch vor ein paar Jahren mit Hitler verglichen. Als Irans Präsident Ebrahim Raisi in Riad seine Lieblingsformulierung wiederholte, er küsse der Hamas für ihren "Widerstand gegen Israel" die Hände, liefen mit Gewissheit auch ein paar anwesenden arabischen Leadern die Schauer über den Rücken. Auch Raisis Forderung nach einem Palästina "vom Fluss zum Meer" ist längst nicht mehr arabische Politik.

Etwas sagte er aber, das man auch in westlichen Hauptstädten gerne hört: dass er keine Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten wünsche. Es ist fast klassisch, dass parallel dazu die Hisbollah im Libanon ihre Drohgebärden verstärkt. Dass der Massenmörder Bashar al-Assad in Riad über das palästinensische Leid referieren durfte, zeigt die politische und intellektuelle Misere der arabischen Welt – aber auch jene der Hamas-Unterstützer im Westen, die sich, wenn in arabischen Staaten getötet wird, wie soeben im Sudan, nicht blicken lassen. (Gudrun Harrer, 12.11.2023)