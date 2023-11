Menschen, die in den 1990er-Jahren viel ferngesehen haben – so wie ich –, ist Jane Seymour ein Begriff. Als Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft kümmerte sie sich in Colorado Springs Mitte des 19. Jahrhunderts um Körper und Herzen der Menschen.

Fergus (Rohan Nedd) und Harry (Jane Seymour) in "Harry Wild". ZDF/Szymon Lazewski

In 150 Folgen trat sie gegen damals herrschende Vorurteile an, Frauen könnten keine Medizinerinnen sein. "Dr. Mike" – so wurde sie genannt – hatte widerliche Gegenspieler, aber auch treue Verbündete, zum Beispiel zwei süße Ziehkinder und den guten Sully, mit dem aus Freundschaft mehr wurde. Westernkitsch, ja, aber feministisch und divers.

72-jährige Seymour als Amateurdetektivin

Dreißig Jahre später bringt sich die inzwischen 72-jährige Seymour als Amateurdetektivin in der Serie Harry Wild ein, zu sehen in der ZDF-Mediathek. Wieder mit männlichem Spitznamen mischt sie sich in die Ermittlungen ihres Sohnes Charlie ein. Dem ist das zunächst nicht ganz recht. Recht bald erkennt er das Talent der früheren Literaturprofessorin. Die zweite Staffel ist bereits im Gange. Ein Polizist wurde ermordet, die Ex-Frau wird verdächtigt. Sie ist selbst Polizistin, sie ist auf dem Revier nicht gerade beliebt. Es gibt schwere Beweise und einen Vorgesetzten, der sich von ihr in seiner Karriere bedroht fühlt.

Natürlich tappen die – männlichen – Ermittler inmitten der prachtvollen dunkelgrünen irischen Landschaft im Dunkeln. Als Ermittlerin geht sie entschlossen vor ("Wenn wir das Schwein gefunden haben, nageln wir ihn ans Kreuz") und hat wie damals als Dr. Mike mit Chauvinisten zu tun, die sie grob unterschätzen. Macht nichts, Harry steht da drüber. Sie vertraut ihrem rauen Charme, ihrer Intuition – und im Zweifel einem guten Glas Rotwein. (Doris Priesching, 13.11.2023)