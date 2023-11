"Thema", "Falling Down – Ein ganz normaler Tag", "Für die Vielen – Die Arbeiterkammer Wien" - mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Tiere im Fokus – In Vollzeit für das Tierwohl? Auch bei der Tiermedizin sind sanfte, alternative Methoden auf dem Vormarsch. Frankreich hat einen Viehbesatz von 20 Millionen Nutztieren und zählt ein Kleintier auf beinahe jeden zweiten Haushalt. Immer mehr achtet das Land auf Ausgewogenheit in Sachen Tierhaltung und -gesundheit und kommt von den klassischen Heilmethoden ab. Bis 20.15, Arte

20.15 THEMENMONTAG

Heizen ade – das Ende der fossilen Brennstoffe? Müssen wir in naher Zukunft wie in Deutschland alle Gas-, Öl-, Kohle- und Holzheizungen durch Wärmepumpen ersetzen? Was ändert sich bei einer solchen Umstellung für die Menschen? Um 21.05 folgt Heizen mit Öl und Gas – welche Alternativen gibt es?, um 21.55Preiswahnsinn – und kein Ende?. Ab 22.45 geht es um Unleistbares Essen. Bis 23.35, ORF 3

20.15 KZ-SCHERGE

Die Spur des Fremden (The Stranger, USA 1946, Orson Welles) Für viele der schwächste Film von Orson Welles, vermag die Inszenierung der klischeehaften Geschichte um einen ehemaligen KZ-Schergen, der sich in einer amerikanischen Kleinstadt als unbescholtener Professor etablieren kann, erst im bizarren Finale zu überzeugen. Mit Edward G. Robinson und Loretta Young. Bis 21.45, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Bergwelten: Wien – Wiege des Alpinismus Kletterer und Alpinist David Untersmayr erzählt vom Wiener Alpinismus in der und um die Bundeshauptstadt. Seine Reise führt ihn zu Routen auf dem Peilstein und der Rax, zu Klettereien im Gesäuse und schließlich ins Mont-Blanc-Massiv an den Dent du Géant. Bis 21.10, Servus TV

Protagonist David Untersmayr und Seilpartner Karl Reicht beim Klettern am Peilstein. West4Media Filmproductions / Red Bull Content Pool

21.10 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein präsentiert: Der letzte Wunsch – nach 60 Jahren Ehe noch einmal Ja sage. / Reinhold Bilgeri: Mein Vater war Deserteur. / Streit um Naturschutzwald. Bis 22.00, ORF 2

21.45 KATASTROPHE

Falling Down – Ein ganz normaler Tag (USA 1993, Joel Schumacher) Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt: Michael Douglas steckt im Stau, flippt aus, die Brille geht kaputt. Robert Duvall wird mit der Bergung beauftragt. Bis 23.35, Arte

22.25 DOKUMENTATION

Für die Vielen – Die Arbeiterkammer Wien Constantin Wulff erzählt über den Alltag der Arbeiterkammer. "Die Szenen rund um Serviceangebote in Arbeitsrechtsfragen liefern Einblicke in prekäre Beschäftigungsverhältnisse und öffnen zugleich ein gesellschaftliches Panorama", schrieb der DER STANDARD zur Kinopremiere im September 2022. Bis 0.25, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Das Wien-Museum in der Zielgeraden. / Jessica Hausners Satire Club Zero. / Ligetis orgiastische Anti-Oper Le Grand Macabre. / Islands Musikerszene. / Künstlerin Alisa Omelianceva. Um 23.15 folgt die Doku Licht.Macht.Kunst. Bis 0.00, ORF 2

Radiotipps

8.55 MAGAZIN

Vom Leben der Natur: Oliven in Österreich Markus Fink und Markus Simhirt vom Verein Agro Rebels sprechen über den Anbau des Ölbaums. Mo–Fr, bis 9.00, Ö1

9.05 WISSEN

Radiokolleg Diese Woche lernt man mehr über die Neutralität und Österreichs Weg in die Unabhängigkeit, das Theaterlabor des Jerzy Grotowski und keltische Musik. Mo–Do, jeweils bis 10.00, Ö1

17.55 MAGAZIN

Betrifft: Geschichte Zum Schutz aller Bürger:innen: eine Rechtswissenschafterin über 70 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention. Mo–Fr, jeweils bis 18.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, 13.11.2023)