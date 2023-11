Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) will "Österreichpolitikerin" bleiben. APA/TOBIAS STEINMAURER

Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm wird nicht als Spitzenkandidatin für die ÖVP zur EU-Wahl im Juni 2024 antreten. Nach Spekulationen über einen möglichen Antritt erteilte Plakolm gegenüber dem "Kurier" nun eine Absage. "Das ist kein Thema. Meine Arbeit als Staatssekretärin für Jugend und Zivildienst macht mir viel Freude und ich habe in meinem Ressort noch einige Projekte vor, die ich umsetzen werde“, wird Plakolm zitiert. Auch die "Presse" berichtete, aus Plakolms Büro am Sonntag eine Absage bezüglich eines etwaigen Wechsels in die Europapolitik erhalten zu haben. "Jeder, der die Claudia kennt, weiß, dass sie Österreichpolitikerin ist", hieß es demnach.

Stattdessen wolle die 28-Jährige bei der bevorstehenden Nationalratswahl antreten und sich im kommenden Jahr erneut der Wiederwahl als Bundesobfrau der Jungen Volkspartei (JVP) stellen. Wen die ÖVP ins Rennen um die EU-Wahl schicken wird, ist daher noch offen.

Im Oktober hatte Othmar Karas in einer persönlichen Erklärung bekannt gegeben, nicht mehr als ÖVP-Spitzenmann für die EU-Wahlen zu kandidieren. Begründet hatte Karas dies mit dem EU-Kurs der ÖVP, der ihm widerspreche. Europaministerin Karoline Edtstadler gab bereits im Sommer bekannt, nicht mehr für die EU-Wahl antreten zu wollen. Auch Außenminister Alexander Schallenberg erteilte eine Absage.

Grüne Kandidaten ruderten zurück

Ebenfalls offen ist, wer für die Grünen zur EU-Wahl antreten wird. Die Kandidatenliste hätte beim Bundeskongress am 16. Dezember beschlossen werden sollen - dieser wurde nun auf Februar verschoben. Eigentlich wäre Klimaschutzministerin Eleonore Gewessler für Listenplatz Eins vorgesehen gewesen, die jedoch zurückgerudert ist. Auch Michel Reimon, derzeit Nationalratsabgeordneter, galt als fix und zog seine Kandidatur wieder zurück.

Immerhin die SPÖ hat heute Sonntag beim Bundesparteitag ihre Kandidatenliste festgelegt. Andreas Schieder wurde mit 89,8 Prozent als Erstgereihter bestätigt. Auf Platz zwei steht die derzeitige Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Evelyn Regner. (mae, 12.11.2023)