Der "dokFilm: Mein Vater, der Fürst" steht am Sonntag um 23:10 Uhr auf dem Programm

Karel Schwarzenberg starb im Alter von 85 Jahren. APA/HELMUT FOHRINGER

Wien - Nach dem Tod des früheren tschechischen Außenministers und Ehrenvorsitzenden der rechtsliberalen Partei TOP 09, Karel Schwarzenberg, ändert der ORF sein Programm. ORF 2 sendet heute, Sonntag ab 23:10 Uhr den "dokFilm: Mein Vater, der Fürst". Ö1 ändert das Programm von "Logos" (19:05 Uhr) am 18. November und bringt "Karel Schwarzenberg - Was glauben Sie?", in der der "Homo politicus" über die existenziellen Motive seines Lebens spricht, wie der ORF mitteilte.

"dokFilm: Mein Vater, der Fürst" ist ein intimes Vater-Tochter-Porträt und zugleich eine Dokumentation österreichischer wie europäischer (Familien-)Geschichte. Darin erzählt Karl Schwarzenberg von seiner Kindheit, seiner Erziehung, seiner Ehekrise und von der, wie er sagt, schönsten Zeit seines Lebens an der Seite Václav Havels. Die vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens unterstützte Produktion gestalteten Lila Schwarzenberg, zweite Protagonistin des Films, und Lukas Sturm.

Ö1 wiederholt am Samstag (18. November) in "Logos" ein im Frühjahr geführtes Gespräch mit Karl Schwarzenberg. Johannes Kaup hat Schwarzenberg auf dessen Schloss Drevic in Tschechien besucht und zu den existenziellen Motiven seines Lebens gefragt. (APA, 12.11.2023)