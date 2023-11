Zoran Barisic könnte schon bald nicht mehr Trainer von Rapid sein. APA/RICHARD PURGSTALLER

Der SK Rapid hat möglicherweise vor, sich von Trainer Zoran Barisic zu trennen. Der TV-Sender "Sky" berichtet über ein vorzeitiges Aus der Amtszeit, demnach soll Stefan Kulovits, Coach der zweiten Rapid-Mannschaft, den Posten übernehmen. Der Verein dementiert die Gerüchte. Nach STANDARD-Informationen wird bei Rapid aktuell intern viel diskutiert, Barisics Posten soll derzeit aber nicht akut gefährdet sein.

Am Samstag setzte es für spielerisch überlegene Hütteldorfer eine 0:1-Niederlage beim TSV Hartberg, es war die vierte Pleite in der laufenden Saison. Barisic fühlte sich nach der Partie vom Pech verfolgt und sagte: "Es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass wir nach so einer Leistung mit null Punkten dastehen."

Mit 18 Punkten liegt Rapid außerhalb der Top-6, die für die Teilnahme an der Meisterrunde nötig sind. Barisics Vertrag bei Rapid läuft noch bis Sommer 2025. (red, 12.11.2023)