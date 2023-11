Perfekter Sonntag für Jannik Sinner. AFP/TIZIANA FABI

Turin - Wien-Sieger Jannik Sinner ist am Sonntag stark in die ATP Finals in Turin gestartet. Der Lokalmatador gewann das Auftaktmatch der grünen Gruppe beim mit 15 Millionen Dollar dotierten "Masters" der acht besten Tennisprofis des Jahres gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas klar mit 6:4,6:4 und machte den ersten Schritt in Richtung Halbfinale. Im zweiten Spiel treffen am Abend ab 21.00 Uhr (Sky) Titelverteidiger Novak Djokovic (SRB-1) und der dänische Jungstar Holger Rune aufeinander.

Sinner war im voll besetzten Pala Alpitour von Turin von Beginn an der dominantere Spieler. Der 22-Jährige schlug gut auf und ließ im gesamten Spiel keinen einzigen Breakball zu. Tsitsipas, der leicht angeschlagen in die Partie gegangen war, verlor dagegen in beiden Sätzen je einmal seinen Aufschlag und musste sich nach 1:25 Stunden geschlagen geben. Sinner verwandelte seinen ersten Matchball mit einem Ass und wurde danach von den italienischen Fans lautstark gefeiert.

Im Abendmatch könnte Djokovic, der auf seinen insgesamt siebenten (Rekord-)Titel bei diesem Showdown losgeht, mit einem Sieg über den von Boris Becker betreuten Rune die Nummer-1-Position per Jahresende zum bereits achten Mal fixieren. "Ich brauche einen Sieg, also hoffentlich passiert das. Danach würde ich natürlich gerne auch das Turnier gewinnen", meinte der topgesetzte Serbe vor dem Auftakt. (APA/dpa, 12.11.2023)