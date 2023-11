Mohamed Salah schnürte am Sonntag in Liverpool einen Doppelpack. REUTERS/MOLLY DARLINGTON

Liverpool - Liverpool hat durch den sechsten Heimsieg in Serie in dieser Saison den zweiten Platz der englischen Premier-League-Tabelle erklommen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp setzte sich am Sonntag vor der Länderspielpause souverän mit 3:0 (1:0) gegen das zuletzt formstarke Brentford durch und zog damit an Tottenham Hotspur und wegen der besseren Tordifferenz auch am punktegleichen Arsenal vorbei.

Der ägyptische Stürmerstar Mohamed Salah (39., 62.) traf im Stadion Anfield gleich doppelt für die Reds und erreichte damit die Marke von 200 Treffern im englischen Fußball. Diogo Jota (74.) sorgte für die Entscheidung. Zuvor hatte Liverpool gleich mehrfach Pech gehabt. Zwei Treffer von Darwin Nunez wurden wegen knapper Abseitsposition aberkannt.

Die Gäste aus London, die weiter auf ihren langfristig gesperrten Torjäger Ivan Toney verzichten mussten, spielten über weite Strecken gut mit und kamen auch zu guten Chancen, nutzen sie jedoch nicht. Nach zuvor drei Liga-Siegen hintereinander rutschte Brentford in der Tabelle auf den zehnten Platz ab. (APA/dpa, 12.11.2023)