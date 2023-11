Inter bleibt in Italien an der Spitze. REUTERS/Daniele Mascolo

Mailand - Inter Mailand hat am Sonntag im 12. Saisonspiel der italienischen Meisterschaft den zehnten Sieg eingefahren. Der Champions-League-Finalist der vergangenen Saison setzte sich im Comeback-Spiel von Marko Arnautovic vor eigenem Publikum gegen Frosinone mit 2:0 durch und übernahm wieder die Tabellenspitze von Juventus Turin. Die zwei Punkte zurückliegende "Alte Dame" hatte bereits am Samstag gegen Cagliari 2:1 gewonnen. Arnautovic wurde in der 70. Minute eingetauscht.

Zu dem Zeitpunkt stand es nach Toren von Federico Dimarco (43.) und Hakan Calhanoglu (48./Elfmeter) bereits 2:0. Für den 34-jährigen ÖFB-Teamstürmer war es nach überstandener Muskelzerrung im linken Oberschenkel der erste Pflichtspieleinsatz seit jenem am 24. September beim 1:0 bei Empoli in der Meisterschaft. Kein Erfolgserlebnis gab es für Stefan Posch im Dress von Bologna beim 1:2 in Florenz gegen die Fiorentina. Das Römer Derby zwischen Lazio und der AS Roma endete torlos. (APA, 12.11.2023)