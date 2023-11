Salzburgs Gloukh (li) muss mit Israel eine bittere Niederlage verdauen. EPA/GEORGI LICOVSKI

Prishtina (Pristina) - Für Israels Fußball-Nationalteam ist ein Ticket für die EM-Endrunde 2024 in Deutschland in weite Ferne gerückt. Salzburg-Offensivspieler Oscar Gloukh und Co. kassierten am Sonntag im Nachtragsspiel der 8. Runde der Qualifikation eine 0:1-Niederlage gegen den Kosovo in Pristina und konnten daher im Kampf um einen Top-Zwei-Platz in der Gruppe I keinen Boden gutmachen. Leader Rumänien ist fünf Zähler entfernt, die Schweiz vier Punkte.

Israel und die Eidgenossen haben aber erst sieben Partien absolviert. Der viertplatzierte Kosovo rückte bis auf einen Punkt an die Israeli heran und wahrte damit eine Mini-Chance auf eine Endplatzierung unter den ersten beiden Teams. Gloukh hätte bei extrem schlechten Platzverhältnissen in der 81. Minute zum Matchwinner avancieren können, scheiterte da aber an Kosovo-Tormann Arijanet Muric. Sonst waren allerdings die Hausherren nach dem Führungstreffer von Milot Rashica (41.) dem 2:0 näher. (APA, 12.11.2023)