"ZiB 2"-Moderatorin Margit Laufer hatte gut zu tun, Schnell- und Vielsprecher und SPÖ-Chef Andreas Babler war Sonntagabend zu Gast in der "ZiB 2". Und er war noch ganz erfüllt von seinem Erfolg auf dem roten Parteitag, die 88,76 Prozent Zustimmung, die ihm die Delegierten am Samstag gewährten, quittierte er mit Tränen der Erleichterung. Vor dem Interview mit Babler musste Laufer noch einen Fehler korrigieren, in einer Wahlumfrage-Grafik im Beitrag davor wurde die ÖVP als stimmenstärkste Partei angegeben, derzeit liegt aber die FPÖ auf Platz eins.

Wie will also Babler mit seiner linken Politik mehr Wähler ansprechen als nur die SPÖ-Kernklientel? Konkret wird Babler hier nicht, er wiederholt einmal mehr, dass es darum geht, "Volkskanzler" Kickl mit Schwarz-Blau zu verhindern. Jetzt müsse die SPÖ weiter aufholen, "der Trend passt", so Babler. Laufer will Inhalte hören. Die SPÖ habe als einzige Partei "wirkliche Programme, wie wir wieder die Gesundheitsversorgung reparieren", so Babler. Er spricht vom Recht auf Facharzttermine, Recht auf Operationstermine, gutes Bildungssystem, leistbares Leben. Hier sieht er Dreiviertelmehrheiten in der Bevölkerung.

SPÖ-Chef Andreas Babler war Sonntagabend zu Gast bei Margit Laufer in der "ZiB 2". Screenshot: ORF-TVThek

Stürmer auf der Ersatzbank

Laufer pocht wieder auf Inhalte, "schauen wir auf die Inhalte", versucht sie es weiter. Babler: "Sehr gern". Ob er auch – wie in Deutschland Olaf Scholz – sagen würde, dass man diejenigen im großen Stil abschieben müsse, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben. "Ja, logischerweise", so Babler, "wir haben Gesetze, die entscheiden, wer Asyl kriegt und wer nicht." Er betont seine Expertise im Fluchtbereich und seine Konzepte, um die Verfahren zu beschleunigen. Ob er mit seiner Forderung nach legalen Fluchtrouten unzufriedene FPÖ- und ÖVP-Wähler abholen könne? "Ja, weil es Lösungen bringt", sagt Babler. Denn das Gegenteil von legalen Fluchtrouten hieße irreguläre Migration und Schlepperwesen.

Wie will Babler seine Ideen – Pilotprojekt für Viertagewoche, kein Profit mit Pflege, warmes Essen für Kinder – finanzieren? Hier spricht Babler die Gewinnsteuer und große Konzerne an, und freilich auch René Benko, dessen Millionengewinne und Förderungen. So etwas würde es in einer Regierung mit SPÖ-Beteiligung nicht mehr geben. Dann wäre nämlich das Geld da, die Dinge zu finanzieren, die uns alle betreffen. Laufer will es genau wissen: Wie teuer sind die Punkte, die die SPÖ beschlossen hat? Diese Punkte würden sich leicht gegenfinanzieren lassen, ist Babler überzeugt, er erwähnt hier die "Geschenke, die man mit einer Gewinnsteuer-Reduktion" gemacht habe, oder auch intransparente Cofag-Förderungen.

Weil Babler gerne Fußballvergleiche anstellt, versucht es Laufer damit: "Auf der Bank sitzt noch ein zweiter Stürmer, der auch gerne zum Einsatz gekommen wäre." Aus dem Burgenland würden ihm immer wieder Steine in den Weg geworfen. Babler sieht hier keine Richtungsentscheidungen mehr in der SPÖ, "der Parteitag hat das noch mal eindrucksvoll manifestiert". Er habe viel hineinarbeiten müssen in den letzten fünf Monaten, es sei kein leichter Prozess gewesen, nun sieht er "eine gute Einigkeit, eine gute Geschlossenheit".

Jetzt gehe es darum zu versuchen, dass das, was die "Abrissbirne" Schwarz-Blau planiert habe, wieder aufzubauen. Gegen Ende des Gesprächs schafft es Rhetoriker Babler wieder – trotz Unterbrechungsversuchen von Moderatorin Laufer ("Beginnen wir aber jetzt bitte wieder nicht vorne") –, seine Punkte vom Paradigmenwechsel, von Verantwortung, von besseren Perspektiven und menschenfreundlicher Politik unterzubringen. (Astrid Ebenführer, 13.11.2023)