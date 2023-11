Entgleist Russland ermittelt nach Zugentgleisung wegen "Terrorakts"

In Russland ermitteln die Strafverfolgungsbehörden nach der Entgleisung eines Güterzugs wegen des Verdachts auf einen "Terrorakt". In Russland ist seit dem Beginn der Militäroffensive in der Ukraine über zahlreiche Sabotageakte am Eisenbahnsystem berichtet worden