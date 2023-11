Die Aktivistinnen und Aktivisten kritisieren das Fehlen eines Klimaschutzgesetzes. Letzte Generation

Die Letzte Generation hat Montagvormittag mit einem "Protestmarsch im Schneckentempo" den Verkehr in Salzburg blockiert. Die Klimaprotestgruppe marschiert von der Imbergstraße über die Staatsbrücke zum Giselakai. Auf der sozialen Plattform X, vormals Twitter, postete die Klimaprotestgruppe Fotos vom Protest und eine Forderung an die Bundes- und Landesregierung. "Hört endlich auf den Klimarat."

Die Aktivistinnen und Aktivisten kritisieren das Fehlen eines Klimaschutzgesetzes. Auf dem X-Account der Gruppe heißt es: "Während die Regierung seit 1.047 Tagen kein Klimaschutzgesetz vorlegt, haben 84 zufällig ausgeloste Bürgerinnen und Bürger im Klimarat 93 Lösungen erarbeitet, die alle mittragen können. Zum Beispiel die schrittweise Abschaffung aller Subventionen für todbringende fossile Energien."

Die Scientists for Future unterstützen den Protest solidarisch. “Diese Regierung ignoriert alle Warnungen und Ratschläge aus der Wissenschaft und verfehlt die selbst gesetzten Ziele bei der Reduktion der CO2-Emissionen haushoch", wird ein Scientist for Future-Aktivist in einer Aussendung zitiert, "es braucht endlich einen verbindlichen und wirksamen Plan in Form eines Klimaschutzgesetzes! Wenn wir nicht jetzt handeln, ist es bald zu spät, um die schlimmsten Folgen der Klimakatastrophe noch zu verhindern.” (red, 13.11.2023)