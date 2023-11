Bis jetzt werden nur wenige Effekte der Quantentechnologie wirtschaftlich genutzt. Das werde sich aber ändern. Getty Images/iStockphoto

Seitdem der Nobelpreis für Physik im vergangenen Jahr an Anton Zeilinger für seine Arbeiten im Bereich der Quantenphysik gegangen ist, ist das Thema auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. "Quantenphysik ist aber schon ganz lange da", sagt Gerd Krizek. Er leitet das neue Masterstudium Quantum Engineering an der FH Technikum Wien, das vorbehaltlich seiner Akkreditierung im kommenden Herbst starten soll. Die gesamte Elektronik, der Transistor, der die Computertechnologien erst ermöglicht hat, basiere auf Quanten. "Jetzt stehen wir 'on the edge' einer zweiten Quantenrevolution, wo wir durch andere Aspekte der Quanteninformation neue Terrains betreten können", ergänzt Krizek und zählt als Handlungsfelder Quantencomputing, -kommunikation, -kryptografie oder Quantum Sensing.

Digitale Schlüsseltechnologie

Quantentechnologien sind derzeit auf dem entscheidenden Sprung von der Grundlagenforschung zur Marktreife. Sie zählen zu den digitalen Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. Der Studiengang Quantum Engineering ist als Fortsetzung zu einem Bachelorstudium der Physik, Elektronik oder Informatik konzipiert, bietet aber auch Absolventinnen und Absolventen anderer technischer Bachelorstudien gute Chancen in einem zukunftsträchtigen Berufsfeld. Der Fachkräftemangel sei jedenfalls auch in diesem Bereich bereits deutlich spürbar, sagt Rupert Ursin. 2017 gründete Ursin das Start-up QTLabs. Das Unternehmen entwickelt Prototypen für die technische Umsetzung der Quantenverschlüsselung in der Infrastruktur. "Allein in unseren Businessplänen fehlen einige Tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." Der Bedarf sei enorm.

Bisher würden nur wenige Effekte der Quantenphysik verwendet, ergänzt Ursin. Zukünftig können sie für Simulationen bei Medikamenten- oder Festkörperentwicklungen eingesetzt werden, zählt Ursin als Beispiele auf. "Wenn wir nicht jetzt investieren, verlieren wir unseren Vorsprung in diesem Gebiet", ergänzt Ursin. "Wir Physiker glauben, dass da noch eine große Revolution außerhalb der Physik kommen wird", ergänzt er.

Die kurze Rechendauer des Quantencomputers könne aber auch fürs Dechiffrieren von Nachrichten genutzt werden, also fürs Hacken. Daher müssten die kritische Infrastruktur, Bankgeschäfte und Ähnliches "kryptosafe" gemacht werden, ergänzt Ursin. "Das Problem ist seit 20 Jahren bekannt. Jetzt kommt aber Fahrt rein, weil die Technologie bei Quantencomputing weit fortgeschritten ist und auch viel Geld in diesen Bereich investiert wird." Der Masterstudiengang an der FH Technikum Wien sei auch der erste, der einen starken Bezug zum Berufsfeld hat, ergänzt Krizek. Die Quantenphysik-Studienprogramme an den Universitäten – einige werden gerade erarbeitet – haben den Fokus auf der Grundlagenforschung.

Vorsprung halten

Österreich sei im Bereich der Quantentechnologie auf wissenschaftlicher Seite stark aufgestellt, das akademische Ökosystem sei sehr ausgeprägt. "Die Leistungen, die zwischen Wien, Innsbruck, Graz, Linz passiert sind, sind enorm", sagt Ursin. Auch bei den Publikationen sei Österreich international weit vorne. Auf der Quantentechnologie-Karte sei Österreich gut sichtbar, aber es fehlen die Mittel, um diese Sichtbarkeit auch ins industrielle Ökosystem bringen zu können, ergänzt Ursin. Damit die Forschungsaktivitäten unternehmerisch umgesetzt werden können, brauche es dementsprechendes Know-how bei den Mitarbeitenden. Dafür sei das Masterstudium ein erster Schritt.

Österreich sei nicht wahnsinnig berühmt für sein Umfeld für Start-ups, ergänzt Ursin. "Der Steuerberater findet es keine gute Idee, dass wir hier gründen. Unsere Investoren finden es auch keine gute Idee, dass wir hierbleiben. Der wahre Grund, weshalb wir in Österreich gegründet haben, ist das Ökosystem, das wir hier vorfinden." Anton Zeilinger und Kollegen haben über die Jahre etwas Großes aufgebaut. "Damit das erhalten bleibt, muss aber investiert werden", mahnt Ursin. Andere Länder holen auf. In Deutschland wurden im Jahr 2021 2,6 Milliarden Euro im Bereich Quantentechnologien investiert, weltweit waren es 2021 rund 21 Milliarden Euro.

Quantentechnologie ist eine sehr breite Technologie. "Es nützt nichts, wenn man ein wahnsinnig guter Elektroniker ist, man braucht ein extrem breites Wissen über viele Bereiche der Physik und der Elektronik. Jetzt brauchen wir Allrounder." Die Industrie dahinter entwickelt sich sehr sprunghaft, dafür brauche es Leute mit Hands-on-Mentalität, das sei auch die Stärke der FH, ist Ursin überzeugt.

Für den Studiengang sei auch kein Hardcore-Vorwissen in Physik notwendig, ergänzt Krizek. Der Studiengang ist stark international ausgerichtet, die Unterrichtssprache daher Englisch. Erste Interessenten gebe es bereits. Obwohl die Bewerbung für den Studiengang erst Mitte September begonnen hat, wollen bereits 50 Personen mehr darüber wissen. (Gudrun Ostermann, 14.11.2023)