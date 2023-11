Wien – Ein 51-jähriger Mann muss sich ab Montag wegen zweifachen Mordes vor dem Wiener Straflandesgericht verantworten, nachdem er im Jänner einen Apotheker und eine junge Mutter brutal getötet haben soll. Der unterstandslose polnische Staatsbürger ist laut einem psychiatrischen Gutachten zurechnungsfähig, er soll aber infolge einer schweren Persönlichkeitsstörung hochgefährlich sein. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt. Sechs Gutachter und 16 Zeugen kommen zu Wort.

Dem 51-Jährigen wird angelastet, in der Nacht auf den 1. Jänner 2023 in der Donaustadt den 74-jährigen Apotheker erschlagen und in der Nacht auf den 8. Jänner die 31-jährige zweifache Mutter in Floridsdorf erschlagen und erstochen zu haben. Der Angeklagte behauptet bis zuletzt, er habe mit den beiden Fällen nichts zu tun. Er sei gar nicht der Mann, den die Staatsanwaltschaft angeklagt habe, sondern heiße ganz anders.

Bei dem Prozess wegen zweier Morde in Floridsdorf und der Donaustadt sollen sechs Gutachter befragt werden. APA/ROLAND SCHLAGER

Der Mann wird jedoch durch an den Tatorten sichergestellte DNA-Spuren sowie Blut der Opfer auf seiner Kleidung schwer belastet. Auf Basis der Feststellungen des psychiatrischen Sachverständigen hat die Anklagebehörde für den Fall einer Verurteilung gemäß Paragraf 21 Absatz 2 Strafgesetzbuch zusätzlich die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt. Im Fall einer anklagekonformen Verurteilung – eine Entscheidung ist für Dienstag geplant – drohen dem Polen zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft sowie der Maßnahmenvollzug. (APA, 13.11.2023)