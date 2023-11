In einer Küche der Indoor-Gastro brach in der Nacht auf Montag ein Feuer aus. Sechs Feuerwehrfahrzeuge waren im Einsatz, alle anderen Marktstände sind weiterhin zugänglich

Wien – Seit Freitag hat der Wiener Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz seine Pforten für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Für die Stadt erfreulich, drängten sich doch schon am ersten Wochenende unzählige Menschenmassen zwischen den Hütten mit Punsch in der Hand vor dem Rathaus. Doch die positive Erstbilanz ist getrübt, denn in der Nacht auf Montag kam es auf dem Gelände des Christkindlmarkts zu einem Brand.

Auf dem erst am Freitag eröffneten Christkindlmarkts auf dem Wiener Rathausplatz hat es in der Nacht auf Montag gebrannt. APA/STADT WIEN | FEUERWEHR

Gegen 2.20 Uhr wurde die Wiener Berufsfeuerwehr von einem auf dem Rathausplatz anwesenden Passanten alarmiert, da es in der Küche der Indoor-Gastronomie zu brennen begann. Sechs Fahrzeuge und 27 Personen der Feuerwehr standen im Einsatz, betont ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr auf Anfrage des STANDARD. Rund eineinhalb Stunden lang wurde der Brand in der Hütte bekämpft, auch ein Atemschutztrupp und eine Drehleiter waren im Einsatz. Mit Motorsägen musste die Holzkonstruktion von der Feuerwehr aufgeschnitten werden, um zum Brand zu gelangen.

Die Gefahr, dass das Feuer auf weitere Hütten übergreife, sei aber durch "rasches Eingreifen" verhindert worden, heißt es vonseiten des Feuerwehrsprechers. Montagfrüh sei noch das Areal auf Glutnester geprüft worden, ehe das Landeskriminalamt die Ermittlungen aufnahm. Verletzte gab es keine.

Im Einsatz waren sechs Einsatzfahrzeuge und 27 Feuerwehrleute. APA/STADT WIEN | FEUERWEHR

Der Indoor-Gastronomie-Bereich ist bis auf weiteres gesperrt. Alle Markstände, Fahrgeschäfte und sonstigen Attraktionen würden aber weiterhin uneingeschränkt geöffnet bleiben, betonte die Stadt in einer Aussendung. (Max Stepan, 13.11.2023)