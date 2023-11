Andreas Kreindl hat gerade ein neues Herz bekommen, "das größte Geschenk meines Lebens", sagt der 48-Jährige, "ich hatte keine andere Wahl mehr, es war die einzige Möglichkeit". Nach einer unentdeckten Herzmuskelentzündung vor fünf Jahren hat sich sein Zustand in den letzten zwei Jahren kontinuierlich verschlechtert, in den letzten Monaten rapide. Das Herz wurde ihm im Wiener AKH transplantiert.

Andreas Kreindl freut sich über sein neues Herz. Foto: ORF/Langbein & Partner

Auch der kleine Nico muss operiert werden, der Bub wurde mit einem Herzfehler geboren. Der Arzt klärt die Eltern genau auf, bereitet sie darauf vor, dass Nico überall verkabelt sein wird, damit sie sich nicht schrecken. Hier in der Intensivstation am Wiener AKH werden jährlich 700 bis 800 Patientinnen und Patienten nach Eingriffen behandelt. Manche bleiben nur kurz, andere einige Wochen und wenige bis zu ein Jahr. Und andere sterben hier.

Wie gehen Ärztinnen und Pfleger, wie Krankenschwestern und wie Angehörige mit dieser Situation um? Was macht dieser Job mit einem, wenn man täglich mit schweren Krankheiten und auch Todesfällen konfrontiert ist? Und wie denken sie über das Leben nach? Regisseurin Andrea Eder hat für die ihre Doku "Zwischen Leben und Tod – Alltag auf der Intensivstation" mit ihnen gesprochen, ihre sensible und sehenswerte Reportage aus dem Wiener AKH ist im Rahmen von "Kreuz & quer" am Dienstag um 22.35 Uhr in ORF 2 zu sehen.

Machbar – aber sinnvoll?

"Man lernt, damit umzugehen, aber natürlich macht es mit einem etwas", sagt eine Intensivkrankenschwester. Durch ihre Arbeit lerne sie viele Dinge mehr zu schätzen, "es ist einfach nicht selbstverständlich, dass man Sport machen kann, dass man sich mit Freunden treffen kann, dass man Alltägliches machen kann". Eder fragt sie nach ihren Wünschen, sie hätte gerne mehr Zeit, mehr Zeit, um mit den Patienten zu reden.

Edda Tschernko leitet die Abteilung für Herz-Thorax-Gefäßchirurgische Anästhesie und Intensivmedizin am AKH. "Natürlich gibt es den Punkt, wo irgendetwas nur noch machbar ist, aber nicht mehr sinnvoll", sagt sie in der Doku, "es gibt immer wieder Fälle, die einem sehr nahegehen. Weil es besondere Menschen sind, weil es besondere Schicksale sind."

Der kleine Nico kam mit einem Herzfehler auf die Welt und wurde im AKH operiert. Foto: ORF/Langbein & Partner

Man komme in Situationen, in denen es keine Antwort gibt, beschreibt ein Arzt seinen Job. "Man geht hier auch an die Grenze des körperlich Machbaren. Es gibt Patienten, die nur auf einer Intensivstation lebensfähig sind. Und dann muss man sich die Frage stellen, wie lange man so einen Zustand zulässt. Wie lange soll ein Patient, der nur hier leben kann, auch leben?" Sein Ziel als Mediziner sei "nicht die Verhinderung des Todes sondern die Wiederherstellung der Lebensqualität", sagt ein anderer.

Der kleine Nico hat die Operation übrigens gut und ohne Komplikationen überstanden und wurde bald nach den Dreharbeiten auf die Normalstation verlegt. (Astrid Ebenführer, 14.11.2023)