Das Immisionsschutzgesetz-Luft (IG-L) gilt weiterhin auf weiten Teilen der A12 sowie der A13. APA/HELMUT FOHRINGER

Imst/Zirl/Innsbruck – Der Lufthunderter ist auf einem Abschnitt der Tiroler Inntalautobahn (A12) vorerst Geschichte. Wie die "Tiroler Tageszeitung" am Montag berichtete, wurde die Maßnahme, die nur mehr während der Wintermonate gegolten hatte, zwischen Imst und Landeck aufgehoben. Grund dafür sind verbesserte Luftschadstoffwerte. Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) forderte daher Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) auf, in nationaler Eigenregie die Grenzwerte zu senken.

Die schwarz-rote Landesregierung hob den Lufthunderter, der zwischen 1. November und 31. Jänner gegolten hatte, per Verordnung auf. Laut Zumtobel hätte das Land nicht anders handeln können: "Die Aufrechterhaltung des Winter-100ers im Oberland ist deshalb jedenfalls bis zu einer möglichen Senkung der Luftgrenzwerte, die derzeit auf EU-Ebene diskutiert wird, rechtlich nicht mehr begründbar", sagte er. Die ehemalige schwarz-grüne Landesregierung hatte das Tempolimit im Jahr 2021 auf dem rund 17 Kilometer langen Abschnitt auf die stärker belasteten Wintermonate reduziert. Das Immisionsschutzgesetz-Luft (IG-L) gilt auf weiten Teilen der A12 sowie der Brennerautobahn (A13) weiterhin.

Senkung der Grenzwerte auf EU-Ebene

Österreich könnte jedoch – bis auf EU-Ebene eine entsprechende Senkung der Grenzwerte beschlossen wird – selbst handeln. Ein Beschluss wird vor dem Sommer 2024 erwartet. Das Verkehrsministerium zeigte sich "offen, eine raschere nationale Umsetzung der neuen Regelungen zu diskutieren". Aber erst die EU-weiten Maßnahmen würden die Tiroler Antitransitregeln "langfristig absichern", hieß es zur "TT".

Der Lufthunderter hat in den vergangenen Monaten in Tirol und auch in anderen Bundesländern zu Diskussionen geführt. Der Tiroler ÖVP-Nationalratsabgeordnete und Wirtschaftsbundchef Franz Hörl hatte gegenüber der APA ein "Aus" der Verkehrsmaßnahme gefordert. Wenn die Rechtsgrundlage aufgrund stark verbesserter Messwerte fehle, sei auch das Tempolimit abzuschaffen, so Hörl. Transitforum-Austria-Tirol-Obmann Fritz Gurgiser hatte indes dagegen argumentiert, denn die "ach so gute Luft" sei "gar nicht so gut", und auf Einschätzungen der Weltgesundheitsorganisation und der EU-Kommission verwiesen. (APA, 13.11.2023)