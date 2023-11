Jetzt anhören: Ein SEO-Manager gibt an, mit ChatGPT zehntausende Euro zu verdienen. Macht uns künstliche Intelligenz bald alle reich?

Seit dem Launch von ChatGPT im Vorjahr ist künstliche Intelligenz (KI) ein Dauerbrenner in den Medien. Viele Firmen versuchen deshalb mit Presseaussendungen rund um KI in die Schlagzeilen zu kommen. So auch Phil Poosch, ein Spezialist für Suchmaschinenoptimierung, der laut eigenen Angaben mehr als 20.000 Euro pro Monat mit Texten des KI-Chatbots verdient. Wie das funktioniert soll, erzählt sein Geschäftspartner Simon Feller im Podcast. Zusätzlich erklärt Florian Brodbeck, Leiter des Bereichs Web-Analyse und SEO-Management beim STANDARD, wo künstliche Intelligenz bereits zum Einsatz kommt und ob sie uns tatsächlich reich machen kann. (red, 14.11.2023)