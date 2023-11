Das Verhältnis von Amazon zu Android ist ein kompliziertes. Während sich zumindest außerhalb Chinas praktisch alle relevanten Firmen dazu entschlossen haben, für ihre Android-Systeme auf eine Partnerschaft mit Google zu setzen, beschreitet Amazon eigene Wege. Mit Fire OS betreibt man eine eigene Android-Variante auf Basis des von Google öffentlich bereitgestellten Quellcodes, diese kommt für zahlreiche Geräte des Unternehmens zum Einsatz.

Vega

Ein neuer Bericht legt nun aber nahe, dass Amazon diesen Umstand gerne ändern will. Bereits seit mehreren Jahren arbeitet das Unternehmen unter dem Codenamen "Vega" an einem eigenen Betriebssystem, das offenbar als Ersatz für Android gedacht ist. Das schließt zumindest Janko Roettgers von Lowpass aus einer Analyse von Jobausschreibungen, Linkedin-Beiträgen, aber auch internen Informationen aus dem Unternehmen.

Ob auf Tablets oder beim Fire TV: Amazon nutzt bisher das Android-basierte Fire OS als Plattform. Amazon

Bei null beginnt Amazon dabei jedoch nicht. Es handelt sich bei Vega dem Bericht zufolge um ein Linux-basiertes System, auf dessen Basis React Native – also ein Javascript-Framework – für die App-Entwicklung genutzt werden soll. Der Rückgriff auf Webtechnologien soll die Entwicklung von Anwendungen möglichst einfach machen. Ganz neu ist diese Idee natürlich nicht. So hat sich in der Vergangenheit etwa Firefox OS an so einem Konzept versucht. Das bei LG genutzte Web OS oder das auf Samsung-Fernsehern laufende Tizen verwenden ebenfalls Webtechnologien als App-Basis.

Ein Ersatz

Der Plan wäre jedenfalls, dass Vega die Nutzung von Fire OS nach und nach vollständig ersetzt. Es könnte also künftig auf Fire-TV-Geräten ebenso zum Einsatz kommen wie auf den Fire Tablets des Unternehmens. Auch für die Smart-Displays der Echo-Reihe würde sich Vega anbieten. Erste entsprechende Updates könnte es laut Roettgers bereits kommendes Jahr geben.

Trotzdem gilt es abzuwarten, ob all das so kommt, immerhin würde man damit auch die Android-Kompatibilität verlieren, müsste die App-Hersteller wieder dazu bringen, eine neue Plattform zu unterstützen. Das mag bei smarten Displays keine sonderliche Kunst sein, beim Fire TV oder gerade bei den Tablets könnte das hingegen schon schwieriger werden. Ein Vorteil für Amazon ist dabei, dass das Unternehmen seine Geräte ohnehin mehr als Plattformen für den Konsum von Amazon-Inhalten sieht und nicht als neutrale App-Plattform.

Hintergrund

Fire OS folgt seit Jahren der Android-Entwicklung eher gemächlich. So basiert das aktuelle Fire OS 8 gerade erst auf dem drei Jahre alten Android 11. Und selbst diese Fire-OS-Version läuft bisher nur auf wenigen ausgewählten Geräten.

Klar ist aber auch, dass selbst Google nicht davon überzeugt ist, dass Android das optimale System für schwächere Geräte ist. So läuft auf den smarten Displays der Nest-Reihe mit Fuchsia mittlerweile größtenteils ein komplett neues, Google-intern entwickeltes Betriebssystem. (apo, 13.11.2023)