Valentin Dragnev (links) bringt Magnus Carlsen in Bedrängnis. Dominik Horvath sieht stehend zu, Felix Blohberger sitzt am hinteren Brett. Mark Livshitz

Budva - Österreichs junges Schach-Team hat in den ersten beiden Runden bei der EM in Budva gegen Top-Nationen gleich drei von vier Punkten geholt: Nach einem 2:2 gegen die als Nummer zwei gesetzten Rumänen gab es am Sonntag gegen die von Topstar Magnus Carlsen angeführten Norweger sogar einen 2,5:1,5-Sieg. Der 24-jährige Wiener Valentin Dragnev schaffte gegen Carlsen, der erstmals seit acht Jahren bei einer EM dabei ist, sensationell ein Remis.

Carlsen war gegen Dragnev die gesamte Partie unter Druck gestanden und musste nach 66 Zügen in ein Remis einwilligen. Auch Markus Ragger und Dominik Horvath holten jeweils ein Unentschieden, ehe Felix Blohberger gegen Lars Oskar Hauge voll punktete und den Sieg fixierte.

MISS WIN!! Valentin Dragnev vs Magnus Carlsen || European Team Championship 2023 - R2

"Drei Punkte gegen zwei Top-10 Nationen sind ein perfekter Start in diese EM. Unser junges Team, nur Routinier Ragger ist jenseits der 30, lässt auf weitere Überraschungen hoffen", sagte ÖSB-Präsident Michael Stöttinger.

Das alle zwei Jahre ausgetragene Turnier wird nach dem Schweizer System gespielt. Das heißt, dass man neun Partien austrägt, allerdings immer nur gegen punktegleiche Teams. Am Montagnachmittag ist Armenien der nächste Gegner, die EM läuft bis zum 20. November. (APA; 13.11.2023)