Der neueste Teil der Serie war offenbar zunächst als DLC geplant. Activision

1,4 von zehn möglichen Punkten bekommt "Call of Duty: Modern Warfare 3" auf der Bewertungsplattform Metacritic von den Spielerinnen und Spielern. Die Fachpresse wird mit 50 von 100 möglichen Punkten zusammengefasst. Eine der größten und wichtigsten Shooter-Serien der Games-Branche hat in diesem Jahr offenbar massiv Schiffbruch erlitten. Die Gründe sind mannigfaltig.

Große Probleme

"Ein Tiefpunkt für die Serie", titelt die deutsche "Gamepro". Das englische Fachmagazin "Eurogamer" meint, man merke der Neuauflage der Kultserie an, dass sie "zu früh veröffentlicht" wurde. Die Kritik bezieht sich hauptsächlich auf die Story-Kampagne, die offenbar zu linear und auch zu kurz ausgefallen ist. Anstatt ein Remake des gleichnamigen Spiels aus dem Jahr 2011 zu machen, wurde offenbar ein geplanter Download-Content (DLC) für den Vorgänger als Vollpreisspiel mit neuem Namen veröffentlicht.

Nun könnte man sagen, in den letzten Jahren ist der Story-Modus zum schicken Beiwerk reduziert worden, geht es den meisten Spielerinnen und Spielern doch um den Multiplayer-Modus. Doch auch auf diesen hagelte es in den letzten Tagen viel Kritik.

Beispielsweise wurden zuletzt vier Maps aus dem Multiplayer entfernt, da offenbar die Respawn-Punkte für Spieler schlecht funktionierten. In mehreren Videos werden neu auf die Map kommende Spieler an der ewig gleichen Position wiederbelebt und dort von ihren Kontrahenten ohne großen Aufwand gleich wieder ins Nirvana befördert. Das Problem ist der Serie nicht ganz unbekannt, erinnert man sich an ältere Teile wie "Black Ops Cold War" oder "Black Ops 2".

Verkauft sich trotzdem

Die meisten der Probleme werden derzeit auf die für die Serie verhältnismäßig kurze Entwicklungszeit von 16 Monaten geschoben. Zudem sollen unbezahlte Überstunden (Crunch) und einige Designentscheidungen auch intern für Unruhe während der Entwicklung gesorgt haben. Ein kommerzieller Flop scheint das Spiel dennoch nicht zu werden. Auf Steam befindet sich "Call of Duty: Modern Warfare 3" bei den Topsellern derzeit auf dem ersten Platz. (red, 13.11.2023)