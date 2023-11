Nach dem Zuhause ist für die meisten in der Arbeit das Zugehörigkeitsgefühl am größten, zeigt eine Studie. Ausgrenzung erleben trotzdem viele

Geringe Wertschätzung führt bei vielen zu einem Gefühl der Ausgrenzung. Getty Images

"Wir sind wie eine Familie": Diesen Satz, so umstritten er ist, haben schon viele Unternehmen verwendet, um neue Angestellte anzuwerben. Meistens wollen sie damit das Gefühl wecken, man könne sich in dem jeweiligen Job wohlfühlen, es herrschten ein freundlicher Umgang und flache Hierarchien. Auch wenn der Familienvergleich häufig unpassend daherkommt, wollen sich die meisten Menschen im Laufe ihres Berufswegs gebraucht und zugehörig fühlen.

Aber nicht immer bedeutet ein Zugehörigkeitsgefühl bei der Arbeit auch, dass sich die Beschäftigten völlig wohlfühlen. Das zeigt eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) unter 5.000 Beschäftigten weltweit. Fast die Hälfte (41 Prozent) gab an, sich am Arbeitsplatz zugehörig zu fühlen, gleich nach dem eigenen Zuhause (62 Prozent), aber noch vor der Gemeinschaft in der Nachbarschaft (31 Prozent).

Nicht alles preisgeben

Doch hier hört es sich dann wieder auf mit dem Unternehmen "als Familie". Drei Viertel der Befragten gaben auch an, sich bei der Arbeit schon ausgegrenzt gefühlt zu haben. Das Gefühl kam bei ihnen laut ihrer Antworten hauptsächlich auf, wenn sie für ihre Arbeit keine Wertschätzung erhielten oder wenn sie bei Meetings ihrer Kolleginnen und Kollegen nicht eingeladen wurden. Auch wenn sie für Unternehmungen nach der Arbeit keine Einladung bekommen hatten, fühlten sich viele ausgegrenzt.

Mehr als die Hälfte berichteten außerdem von dem Gefühl, bei der Arbeit nicht alles über die eigene Identität teilen zu können – hauptsächlich aus Angst vor Nachteilen im Job. Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus der LGBTQ-Gemeinschaft waren es noch etwas mehr Antwortende mit diesem Gefühl. Die am häufigsten genannten Aspekte, die bei der Arbeit nicht geteilt werden sollen, waren der sozioökonomische Status der Familie, das Glaubensbekenntnis oder die politische Zugehörigkeit. Um das Gefühl von Ausgrenzung am Arbeitsplatz zu reduzieren, ist die regelmäßige Nachfrage nach dem beruflichen und privaten Befinden für ein Drittel der Befragten ein entscheidender Faktor, der hilft, ein Zugehörigkeitsgefühl aufzubauen.

Hybrid hilft

Offenbar hilft es vielen Menschen auch, sich zugehöriger zu fühlen, wenn sie mehr Freiheiten haben. Zwei Drittel nannten in der Studie, sich zugehöriger zu fühlen, weil ein hybrides Arbeitsmodell eingeführt wurde. Ein Viertel der Befragten meinte, sich dadurch mehr zu trauen, die eigene Meinung kundzutun oder eher zu sagen, was er oder sie für das Arbeiten brauchen würde.

Um ein Gefühl von Gleichberechtigung zu schaffen, finden 40 Prozent, dass es gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit geben muss. Ein Drittel der Befragten hingegen fand es wichtig, die Leistung bei der Arbeit gleichberechtigt zu evaluieren. Deutlich mehr als die Hälfte finden allerdings, dass es auch noch Verbesserungsbedarf gibt: Knapp ein Viertel sieht sich als nicht fair bezahlt, findet, dass das Unternehmen sie nicht mit den richtigen Mitteln unterstützt oder ihnen nicht gleichberechtigte Karrieremöglichkeiten bietet. (red, 14.11.2023)