In Österreich ist der Halsschutz nur im Nachwuchs Pflicht. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MICHA

Es war die fürchterlichste Szene in der jüngeren Eishockeygeschichte: Am 28. Oktober wurde der ehemalige NHL-Profi Adam Johnson bei einem Cup-Spiel in England zwischen Nottingham und Sheffield mit einer Kufe am Hals verletzt und verblutete innerhalb von 15 Sekunden. Manche der 8.000 Zuschauer in Sheffield sollen in Ohnmacht gefallen sein. Der Tod des 29-jährigen US-Amerikaners sorgte weltweit für Bestürzung und entfachte neue Diskussionen zur Sicherheit im Eishockey. Außerdem hat es eine Festnahme wegen Verdachts auf Totschlag gegeben. Das teilte die Polizei in der Grafschaft South Yorkshire am Dienstag mit.

Der internationale Eishockeyverband (IIHF) schreibt das Tragen eines Halsschutzes nicht vor. Als erste Profiliga in Europa reagierte vergangene Woche die Deutsche Eishockeyliga (DEL) und verpflichtet ihre Spieler ab sofort zum Tragen eines Hals- und Nackenschutzes. In Österreich befasst sich die Ärztekommission der heimischen ICE-Hockey League mit diesem Thema, eine Entscheidung ist bis dato nicht gefallen. Für Martin Winkler gibt es nur eine Meinung. "Als Verein haben wir die Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit unserer Spieler. Für mich ist das ein No-Brainer", sagt der Geschäftsführer des Villacher Sportvereins (VSV) zum STANDARD. Der VSV, das sei angemerkt, ist der erste Verein in Österreich, der nach Absprache mit seinen Spielern den Halsschutz nur vier Tage nach dem Tod von Johnson eingeführt hat.

Das Thema Sicherheit im Eishockey ist so alt wie der Sport selbst. In der nordamerikanischen Profiliga NHL spielten Goalies noch bis in die 70er Jahre ohne Maske, die Helmpflicht wurde erst 1979 eingeführt. Elf Jahre nachdem ein gewisser Bill Masterton von den Minnesota North Stars ohne Helm nach einem Check mit dem Hinterkopf aus Eis geknallt und an seinen Verletzungen verstorben war. "Es muss leider immer etwas Schlimmes passieren, bis sich etwas ändert", sagt Winkler. "Aber das ist ja ein Problem in der Gesellschaft allgemein." In der NHL ist ein Halsschutz nicht Pflicht und wird es sobald auch nicht sein. Und jetzt kommt das Verrückte: In der besten Eishockeyliga der Welt ist nicht einmal ein Halbvisier vorgeschrieben.

In der NHL und in den Eishockeyligen rund um die Welt gab es Trauerfeiern für den verstorbenen Adam Johnson. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRUCE

Im heimischen Nachwuchs ist in allen Altersklassen das Tragen eines Halsschutzes Pflicht. Genauso wie ein Helmgitter, um das Gesicht zu schützen. "Dass Sicherheit zu Lasten des Tragekomforts geht, ist für mich kein Automatismus", sagt Winkler. Er nennt das Beispiel Mundschutz. "Das wollten die Spieler nie weil sie meinten, es erschwere die Atmung und ist unangenehm." Dann wurde der Mundschutz verpflichtend eingeführt und es funktionierte. Wobei das weniger der Sicherheit der Zähne als der Abmilderung von Gehirnerschütterungen diene. Der Puck erreicht Geschwindigkeiten zwischen 100 und 140 km/h. "Wenn du den in den Mundbereich bekommst, zerbröseln die Zähne trotzdem."

Das Material spielt in der Sicherheitsdebatte eine große Rolle. Die Ausrüstung im Eishockey wurde in den vergangenen 20 Jahren immer besser. Da geht es viel um Gewicht, Strapazierfähigkeit, Komfort. Es gibt aber immer noch Bereiche am Körper, die ungeschützt sind, so etwa die Innenseite der Hände oder ein schmaler Streifen zwischen Brustpanzer und Hose in der Nieren- und Rippengegend. Dem 23-jährigen Lukas Schreier wurde im vergangenen Jahr im Training bei Red Bull Salzburg der Unterarm aufgeschlitzt, der Verteidiger überlebte gottseidank. Nicht ganz so dramatisch: Beim VSV brach sich der Vorarlberger Elias Wallenta letzte Saison den Mittelfußknochen, nachdem er einen Schuss auf den Schuh abbekommen hatte.

Für Franz Kalla, den Vizepräsidenten und General Manager der Vienna Capitals, ist der Tod von Adam Johnson schockierend, "keiner will so etwas sehen". "Aber einen "hundertprozentigen Schutz im Eishockey gibt es eben nicht". Und: "Ich kann die Profis nicht zwingen, solange es kein Regelwerk der Liga gibt." Kalla plädiert auch für Eigenverantwortung. "Nach der U20 nehmen die Nachwuchsspieler das Gitter im Profibereich wieder herunter mit dem Argument: es schränkt die Sicht ein. In der NHL gibt es einige Spieler, die ohne Halbvisier spielen. Das sind ihre Vorbilder, nach dem Motto: Nur so viel Sicherheit wie notwendig".

Wenn die Kufe des Eislaufschuhs zur tödlichen Gefahr wird. AP/Matt Slocum

In der Frauen-Bundesliga ist ein Helmgitter verpflichtend, dort regt sich aber auch Kritik an der Regelung. Manche Frauen wünschen sich eine Gleichstellung mit den Männern, würden gerne ohne Gitter spielen. Bei den Capitals hat die Sicherheit der Spieler oberste Priorität, man hat Hals- und Nackenschutzausrüstung bestellt, das dauert freilich. "Weil jetzt wollen das natürlich alle. Davor hatten die Ausrüster das Zeug nicht einmal auf Lager. Das zeigt auch, wie emotional reflexartig die Debatte ist."

In der NHL bekommen die Profis mehrere tausend Dollar von ihren Vereinen um sich ihre Ausrüstung selbst zu kaufen. Ein Spieler, der weiß, dass er viele Schläger zerstört, kauft sich zwischen 30 und 40 Schläger für eine Saison, investiert dafür beispielweise in weniger Paar Schuhe. Bei den meisten europäischen Klubs gibt es Team-Ausrüster.

Kalla sieht auch zunehmend fehlenden Respekt vor Gegenspielern als Gefahr. Die meisten Strafen im Eishockey gibt es für Slashing, also für das Schlagen des Gegners mit dem Schläger. Ex-Capitals-Verteidiger Philippe Lakos musste 2016 nach einem brutalen Stockschlag des Salzburgers Brett Sterling um seinen kleinen Finger bangen. Der obere Teil hing nur noch an einem Hautfetzen. "Die Spieler wissen schon, wo sie hinhauen müssen, wo es weh tut." Das Spielgerät, der Puck, ist eine Hartgummischeibe, die etwa 160 Gramm wiegt und immer schneller fliegt, weil die Spieler durch verbessertes Schlägermaterial härter schießen. "Da bleibt immer ein Risiko. Wenn du die Scheibe abbekommst, ist sie hart wie Beton" sagt Kalla. Die Schuhe könne man schon seitlich verstärken. "Aber irgendwann kannst du damit halt nicht mehr eislaufen, weil du einen Panzer an den Füßen hast."

Capitals-Vizepräsident und General Manager Franz Kalla nimmt auch die Spieler in die Pflicht. APA/Neubauer

In der heimischen Liga gibt es mittlerweile in einheitliches "medical protocol", das standardisierte Abläufe, beispielsweise nach Auftreten einer Gehirnerschütterung garantiert. Auch eine Rettungskette in der Halle ist verpflichtend. Im Fall von Adam Johnson hat man gesehen, wie schnell ein Spieler verbluten kann. Beim VSV stehen fünf Ärzte in der Halle, der Rettungswagen braucht fünf Minuten ins Spital. Eine neue Regelung erlaubt es zudem medizinischem Personal das Spiel von der Bank aus zu unterbrechen.

Winkler sieht in der zögerlichen Reaktion im heimischen Eishockey etwas typisch österreichisches. "Man lässt ein Problem gemütlich dahinlaufen, dann arbeitet man ewig an einer Lösung bis es am Ende niemanden mehr interessiert." Am Donnerstag tagen die Liga und ihre Klubvertreter. "Mit einer einfachen Mehrheit können wir das einführen", sagt Winkler. Von Seiten des heimischen Eishockeyverbandes (ÖEHV) wartet man auf ein Zeichen des Weltverbandes und der Liga. "Das kann dann einen Lawineneffekt haben", sagt Roger Bader. Der Sportdirektor des ÖEHV ist sich sicher, dass der Halsschutz auch auf Nationalteam-Ebene Thema wird.

Kalla spannt den Bogen weiter. Das Thema Sicherheit sei auch ein Glaubenskrieg. "Die Gurtenpflicht im Auto gibt es seit fast 50 Jahren. Manche Menschen stecken heute immer noch einen abgeschnittenen Gurt ins Schloss, damit das Sicherheitssystem nicht piepst. Und der größte Wahnsinn ist, dass es für Radfahrer nach wie vor keine Helmpflicht gibt. Die Menschheit ist unbelehrbar." (Florian Vetter, 15.11.2023)