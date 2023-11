1.500-mal wurde das wohl bekannteste ihrer Lieder von anderen Interpretinnen und Interpreten gecovert, und wer ihren Namen hört, stimmt gedanklich meist unweigerlich in das melancholische Werk, das Joni Mitchell weltberühmt machte, ein: Der Song "Both Sides Now" hat über die Jahrzehnte hinweg nicht an Einzigartigkeit und Wert verloren, ganz im Gegenteil: Worte und Melodie berühren auch heute noch.

Neben "Both Sides Now" sind zahlreiche ihrer Lieder zu zeitlosen Klassikern geworden. Ob "Big Yellow Taxi", "River", "A Case Of You", "Woodstock" oder "Cactus Tree": Für viele ist Joni Mitchell neben einer ausgezeichneten Sängerin vor allem auch eine Poetin, die sich im Laufe der Jahrzehnte in verschiedenen Kunstformen als eine der bedeutendsten Singer-Songwriterinnen unserer Zeit etabliert hat. Auch die Themen ihrer Lieder sind teils so aktuell wie nie, betrachtet man beispielsweise "Big Yellow Taxi", das zum Klassiker der musikalischen Umweltbewegung wurde.

Vielseitige Künstlerin

Von Pop über Folk, Rock und Jazz – mit ihrer Wandelbarkeit und musikalischen Weiterentwicklung ist sie nicht nur für Fans, sondern auch für andere Musikerinnen und Musikern eine Inspiration und wird als anspruchsvolle Konzeptkünstlerin gewürdigt. Für "Siegfried von der Heide" ist Mitchell jedenfalls eine Jahrhundertmusikerin:

Dass die geborene Kanadierin 2002 ihren Rückzug aus dem Musikbusiness verkündete, bedeutete aber nicht, dass sie von der Bildfläche verschwunden ist. Mit diversen Jam-Sessions, einem Auftritt am Newport Folk Festival im Sommer 2022 und einer Performance im Rahmen der Verleihung des Gershwin Prize for popular song der Library of Congress in Washington im Frühjahr 2023 machte Joni Mitchell immer wieder auf sich aufmerksam und lässt Erinnerungen an frühere Zeiten wach werden.

Welche Lieder mögen Sie besonders gern?

