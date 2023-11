Dominik Engel, Geschäftsführer und Rektor der FH Salzburg © FH Salzburg/Kirchner

Mit Dominik Engel ist erstmals in der Geschichte der FH Salzburg die Funktion des Geschäftsführers und des Rektors in einer Person vereint. Damit das funktioniere, brauche es aber ein gutes Team, nur so mache diese Personalunion auch Sinn. Bis 2027 läuft die Amtsperiode, für diese Zeit hat Engel viel vor.

STANDARD: In den vergangenen Jahren teilten sich zwei Personen die Geschäftsführung. Jetzt machen Sie das allein und haben auch das Rektorat über. Wie geht sich das aus?

Engel: Ich habe ein sehr gutes Team. Es ist sinnvoll, die akademischen und die kaufmännischen Agenden zusammenzudenken. Wir haben auch eine Organisationsreform gemacht. Die Lehre und Forschung ist nun in sechs Departments organisiert, und da sehe ich große Effizienzsteigerungen.

STANDARD: Wie schwierig ist es, wirtschaftliche und akademische Ansprüche in Einklang zu bringen?

Engel: Dieser Spagat ist in keiner Konstellation einfach. Es gibt vielleicht die Situation, dass sich das FH-Kollegium tolle Sachen überlegt, die schon plant, und dann kommt ganz am Ende die wirtschaftliche Prüfung. Und man merkt: Es ist zwar gut gedacht, aber es geht sich finanziell nicht aus. Jetzt können die zwei Dinge gleich von Anfang an mitgedacht werden. Ich als Kollegiumsleiter kann diese Diskussionen gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen führen. Wir entwickeln gemeinsam die Strategie, die Zielbilder, wo wir in den Departments stehen wollen, und wir können auch gleich mitbedenken, wo wir die Fokuspunkte im Sinne der finanziellen Unterstützung setzen möchten. Keine FH hat unbegrenzt Budget, es ist immer die Entscheidung, wofür man die Mittel verwenden möchte.

STANDARD: Wo sehen Sie grundsätzlich die größten Herausforderungen für die Fachhochschule?

Engel: Wir haben gesteigerte Kosten, wir haben ein hochqualifiziertes Personal in Lehre, Forschung aber auch Verwaltung, die wollen wir ja auch adäquat bezahlen. Drei Viertel des Gesamtbudgets werden für Personalkosten aufgewendet – das ist für FHs nicht unüblich. Wir haben keine automatische Indexanpassung, das ist schon herausfordernd, das ist auch in der Planung schwierig. Im Fachhochschulgesetz ist ja auch festgeschrieben, dass wir anwendungsnahe Forschung betreiben sollen, das wollen wir auch, aber da fühlt sich der Minister nicht zuständig, diese auch zu finanzieren.

STANDARD: Diese forschungsgeleitete Lehre spiegelt sich an den FHs in der Weiter- und Neuentwicklung von Studiengängen wider. Was wird an der FH Salzburg kommen?

Engel: Vorbehaltlich der Genehmigung sollen im kommenden Herbst vier neue Masterstudiengänge im technischen Bereich starten. Wir haben gerade in diesem Bereich einen großen Bedarf an Absolventinnen und Absolventen in der Region. Wir haben in enger Abstimmung mit den Unternehmen aus einem breiten IT-Master jetzt drei spezialisierte Masterprogramme entwickelt. Nämlich: Cyber Security – ein Bereich der im Unternehmenskontext hochrelevant ist –, Artificial Intelligence for Sustainable Technologies und Industrial Informatics & Robotics. Der vierte Master, Realtime Art & Visual Effects, ist im Bereich Creative Technologies. Das Studium schafft eine Synergie zwischen Gestaltung und Technologie mit den Schwerpunkten Echtzeitgrafik, prozedurale Bildgestaltung und Integration von AI-gestützten Arbeitsweisen. Da verspreche ich mir auch persönlich sehr viel davon. Alle diese Programme sind berufsbegleitend, das letztgenannte wird auf Englisch angeboten.

STANDARD: Bei diesen Programmen wird arbeiten und studieren ermöglicht. Zwischen Bachelor- und Masterstudium einige Jahre Berufserfahrung zu sammeln war auch eine Idee hinter der Bologna-Struktur. Die meisten Studierenden wechseln aber gleich im Anschluss ins Masterstudium. Ändert sich das gerade?

Engel: Wir sehen eine starke Tendenz zu berufstätigen Studierenden. Bei uns gibt es kaum welche, die nicht auch arbeiten. Dem wollen wir Rechnung tragen. Wir haben berufsfreundliche Rahmenbedingungen. Das heißt nicht, dass man nicht gleich nach dem Bachelor weitermachen kann, für Studierende bedeutet das aber eine Wahlfreiheit. Dass es jetzt mehr sind, die gleich nach dem Bachelor in den Beruf einsteigen, ist auch dem Fachkräftemangel geschuldet. Schon mit einem Bachelorabschluss kann man sehr attraktive Angebote bekommen.

STANDARD: Gerade im Technikbereich werden Studierende noch vor dem Studienabschluss abgeworben ...

Engel: Das stimmt. Da müssen wir als Fachhochschule auch Maßnahmen setzen. Da sind wir mit den Unternehmen in der Region im starken Austausch und bieten ein Study-Work-Programm an. Dabei können die Unternehmen die Studierenden anstellen, der Rahmen ist aber flexibel genug, um das Studium auch abzuschließen.

STANDARD: Bis 2027 dauert Ihre Amtsperiode. Was möchten Sie bis dahin alles umsetzen?

Engel: Ich möchte stark das berufsbegleitende Programm ausbauen. Auch das englischsprachige Programm möchte ich deutlich stärken. Das hat zwei Vorteile: Zum einen können wir dadurch Personen, die aus dem Ausland kommen und Deutsch nicht so gut beherrschen, ein attraktives Angebot machen, und zum anderen können wir den Interessenten aus der Region ein internationales Studium ermöglichen. Wir merken auch, dass das in vielen Bereichen nachgefragt ist. Und auch in den Unternehmen ist die Fachsprache oft Englisch, gerade im Bereich IT oder Business & Tourism sehen wir das ganz stark. Mir ist aber auch wichtig, dass wir in der Forschung, die sich gut entwickelt hat, noch stärker in die Schwerpunktsetzung gehen. Wir haben sechs Forschungsschwerpunkte definiert, und da möchten wir schauen, dass wir hier noch mehr zuspitzen, aber mit interdisziplinären Impulsen. Ein Beispiel dafür: Wir forschen stark in der Cybersecurity vor allem für kritische Infrastruktur, aber auch bei den Endusern. Und gerade hier kommt man an ethische Grenzen, daher forschen wir mit Expertinnen und Experten aus dem Department Angewandte Sozialwissenschaften zu diesem Thema. (Gudrun Ostermann, 15.11.2023)