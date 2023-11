ÖVP-Klubchef August Wöginger bei einer Sondersitzung des Nationalrats. APA/GEORG HOCHMUTH

Wer eine längere Ausbildung macht, soll auch erst später in Pension gehen, wenn es nach ÖVP-Klubchef August Wöginger geht. "Das ist kein Bashing gegen Studenten, die brauchen wir", sagte er im Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Profil". Aber wer um zehn Jahre später zu arbeiten beginne als ein Lehrling, sei anders zu bewerten. Er solle bis 65 arbeiten und nicht früher in Pension gehen. "Das ist sozial gerecht", so Wöginger. Man wolle den sozialen Wohlfahrtsstaat erhalten. Ohne Arbeit werde das nicht gehen, findet der ÖVP-Klubchef. Auch kritisierte Wöginger einen Trend zum Teilzeitjob. Schuld daran sei nicht das Steuersystem, sondern dass die Freizeit immer mehr in den Vordergrund rücke.

Die FPÖ hat Wöginger am Montag für dessen Forderung kritisiert. Die freiheitliche Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch findet, die Leistungen und die Ausbildung von Studenten "madig" zu machen, sei angesichts der Tatsache, dass diese neben ihrem Studium arbeiten müssten, weil das Leben gerade durch Schwarz-Grün nicht mehr leistbar sei, nicht redlich. Überhaupt solle die ÖVP "nicht andauernd jenen Bürgern, die das System am Laufen halten und finanzieren, immer mehr Kosten aufbürden".

Anreiz für arbeitende Pensionisten

Vergangene Woche stellte Wöginger gemeinsam mit der Vorsitzenden des Seniorenbunds, Ingrid Korosec, zwei Änderungen für Pensionisten vor, wie DER STANDARD berichtete. Zum einen sollen Menschen, die nach dem gesetzlichen Pensionseintrittsalter weiterarbeiten, in Zukunft einen höheren Zuschlag erhalten. Dieser wurde von 4,2 auf 5,1 Prozent angehoben. In dieser Maßnahme waren sich Regierung und Opposition weitestgehend einig.

Zum anderen sollen Pensionisten mehr dazuverdienen können, ohne Beiträge in die Pensionsversicherung einzuzahlen. Dies gilt bis zur doppelten Geringfügigkeitsgrenze, also aktuell bis etwa 1.000 Euro. In einem Jahr könnten Pensionisten so bis zu 1.200 Euro an Beiträgen sparen, meint Wöginger. Die Unternehmen würden ebenfalls profitieren, weil es ein größeres Angebot an Fachkräften gebe.

Kritik vom Rechungshof

Markus Koza von den Grünen steht der Maßnahme kritisch gegenüber. Er glaube nicht, dass sich der Fachkräftemangel damit beheben lasse, auch wenn der Anreiz in einzelnen Fällen wirken möge. Die meisten Menschen hätten im Pensionsalter schlicht und einfach genug vom aufreibenden Berufsleben, denkt der Sozialsprecher der Grünen im Parlament. Auch die Ökonomin Christine Mayrhuber, Expertin des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo), erwartet keinen allzu großen Effekt. Rund 7.700 Menschen über 65 sind laut dem Wifo in Österreich prinzipiell arbeitsbereit, suchen aber nicht aktiv.

Mitte Oktober dieses Jahres kritisierte der Rechnungshof, es gebe keine langfristige Strategie in Bezug auf die Pensionen, wie DER STANDARD berichtete. Zwischen 2005 und 2022 sei das Pensionsrecht 29-mal geändert worden, ohne dass eine klare Linie erkennbar sei. Eine notwendige Maßnahme ist aus Sicht des Rechnungshofs unter anderem die Anhebung des Pensionsantrittsalters. (miwu, APA 13.11.2023)