Der Vorfall ereignete sich an einer Neunkirchner Schule. Der Pädagoge wurde laut der Bildungsdirektion in Niederösterreich "sofort vom Unterricht abgezogen"

Neunkirchen – Am vergangenen Freitag wurde ein Lehrer an einer Neunkirchner Schule in Niederösterreich nach einer verbalen Entgleisung suspendiert. Der Pädagoge soll im Unterricht eine antisemitische Aussage getätigt haben, berichteten die "Niederösterreichischen Nachrichten" ("NÖN") am Montag. Das bestätigte die Bildungsdirektion Niederösterreich auch dem STANDARD auf Anfrage.

Ein Pädagoge soll an einer Neunkirchner Schule eine antisemitische Aussage getätigt haben. APA/dpa/Caroline SeidSeidel-Dißmannel

"Es wurden daraufhin sofort dienstrechtliche Konsequenzen in die Wege geleitet und der Pädagoge umgehend suspendiert. Dadurch wurde sichergestellt, dass er nicht mehr unterrichtet", heißt es aus der Bildungsdirektion. Ein dienstrechtliches Verfahren sei aktuell im Laufen. Mehrere Schüler sollen sich laut "NÖN"-Bericht zufolge anderen Lehrern und der Leitung der Bildungsdirektion anvertraut haben. Welche genauen Aussagen die Lehrperson geäußert hat, ließ die Bildungsdirektion auf Nachfrage offen.

Nahostkrieg breit debattiertes Thema an Schulen

Seit dem Angriff der terroristischen Hamas in Israel gibt es einen starken Anstieg an antisemitischen Fällen in Österreich. Auch an den Schulen sei der Krieg im Nahen Osten und der zunehmende Antisemitismus ein breit debattiertes Thema, betonte Bildungsminister Martin Polaschek zuletzt bei einer Pressekonferenz. In den vergangenen Wochen stellte das Bildungsministeriums den Lehrpersonen deshalb Infomaterial zum Thema Krieg im Nahen Osten zur Verfügung. Die Bildungsdirektion Niederösterreich verweist auf ihrer Website auf das Angebot des Ministeriums.

Einen Anstieg an antisemitischen Vorfällen an niederösterreichischen Schulen könne die Bildungsdirektion jedenfalls derzeit nicht feststellen, heißt es auf Anfrage. "Ein ähnlicher Fall wie in Neunkirchen liegt uns derzeit nicht vor", sagt eine Sprecherin. (ste, APA, 13.11.2023)