Quälend lange Unterrichtsstunden, Lehrpersonal, das staubtrockene Monologe vorträgt, und eine allgemein eher bedrückende Stimmung: Wer an seine Schulzeit zurückdenkt, erinnert sich vielleicht an solche Eindrücke und Erlebnisse. Junge, kreative Menschen haben aber seit Anbeginn der Schulpflicht darin reüssiert, den Unterricht etwas "aufzulockern" – und sich dabei äußerst findig gezeigt.

Ein Klassiker: Papierflieger, die durchs Klassenzimmer geworfen werden. Getty Images/iStockphoto/Jani Bryson

Kreativ den Unterricht stören

Viele der Störungen, die Schülerinnen und Schüler anwenden, um den Unterricht zum Erliegen zu bringen, haben mit Lärm und dem Verbreiten von Unruhe zu tun. Lautstarkes Tratschen, Blödeln, Singen oder Summen, in das große Teile der Klasse einstimmen, können das Lehrpersonal am Ausüben seiner Tätigkeit hindern. Ständige Zwischenrufe und Frotzeleien, die dem oder der Lehrenden gelten, wirken sich ebenfalls oft irritierend aus. Andere Vorfälle drehen sich vielleicht um das Werfen oder Umherschießen von Gegenständen hinter dem Rücken des Lehrers oder der Lehrerin, seien es Papierflieger, U-Hakerln, Papierkugeln oder kleine Zettelchen mit Klatsch und Tratsch (was in Zeiten omnipräsenter Handys inzwischen nicht mehr so häufig vorkommt). Teilweise wurde auch etwas, das Unfrieden verbreiten sollte, eigens von zu Hause mitgebracht.

"MrRenardo" berichtet von einem perfiden Fall, der nach hinten losging:

Den Lehrenden Streiche zu spielen kann ebenfalls zu den Störaktionen gehören, die in der Schule zur Anwendung kommen – und die Schulstunden verkürzen oder gar zum Ausfallen bringen können. Die Kreide oder den Schwamm zu verstecken stand in manchen Bildungseinrichtungen auf der Tagesordnung. Doch es ging auch extremer – "Rotopress" erinnert sich an einen besonderen Streich:

Wie war das bei Ihnen?

An welche Aktivitäten, mit denen der Unterricht gestört oder zum Erliegen gebracht wurde, können Sie sich aus Ihrer Schulzeit noch erinnern? Haben Sie dabei mitgemacht, oder waren Sie eher davon genervt? Wie haben die Lehrenden reagiert – und wie denken Sie heute darüber? Und falls Sie Lehrer oder Lehrerin sind oder aktuell noch die Schulbank drücken: Wie stören Kinder und Jugendliche heutzutage den Unterricht? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 16.11.2023)