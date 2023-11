Doron Ben-David, Lior Raz in der Netflix-Serie "Fauda". Netflix

Ein Crewmitglied der israelischen Serie Fauda kam bei Angriffen Israels im Gazastreifen gegen die Hamas ums Leben. Das Produktionsteam der Serie bestätigt den Tod Matan Meirs. Wie die Times of Israel berichtet und Variety zitiert, wurde Meir zusammen mit vier weiteren israelischen Soldaten getötet, nachdem er am 11. November auf einen mit einer Sprengfalle versehenen Tunnel neben einer Moschee im nördlichen Gazastreifen gestoßen war. Meir war 38 Jahre alt.

"Wir sind zutiefst erschüttert, dass eines unserer eigenen Fauda-Familienmitglieder, Matan Meir, im Gazastreifen getötet wurde", schrieb das Fauda-Team auf Instagram. "Matan war ein integraler Bestandteil der Crew für alle vier Staffeln von Fauda. Die gesamte Besetzung und die Crew sind untröstlich über diesen tragischen Verlust. Wir möchten der Familie und den Freunden von Matan unser Beileid aussprechen. Möge seine Seele in Frieden ruhen."

"Danke für alles"

Der Fauda-Darsteller und Mitschöpfer Lior Raz teilte die Nachricht ebenfalls und fügte hinzu: "Ich habe dich geliebt, Matan. Danke für alles." Showrunner Avi Issacharoff bekundete seine Trauer ebenfalls auf Social Media: "Möge sein Andenken ein Segen sein."

Die Netflix-Serie Fauda erschien erstmals 2014 und zeigt die Höhen und Tiefen von Doron (gespielt von Raz), einem Kommandeur der Antiterroreinheit der israelischen Verteidigungskräfte. In der ersten Staffel verfolgte Doron einen Hamas-Agenten namens The Panther. Die Serie basiert auf den eigenen Erfahrungen von Raz und Issacharoff, die in der IDF gedient haben, und gilt als besonders realistisch. Neben den vier Staffeln von Fauda hat Meir unter anderem an den israelischen Polizeidramen Magpie und The Cops mitgewirkt. (red, 13.11.2023)