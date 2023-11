Die Polizei suchte den jungen Mann, der Handschellen trägt – vorerst aber vergebens. APA/EVA MANHART

Wiener Neustadt – Ein Häftling ist am Montag in Wiener Neustadt geflüchtet. Der 16-Jährige war am Vormittag von zwei Beamten der Justizanstalt für Jugendliche in Gerasdorf (Bezirk Neunkirchen) zu einer Untersuchung ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht worden. Eine Alarmfahndung, bei der auch ein Hubschrauber und Diensthunde eingesetzt waren, verlief erfolglos, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf APA-Anfrage. Der Jugendliche trug Handschellen. Hinweise wurden erbeten.

Der 16-Jährige war um 10.30 Uhr geflüchtet. Bei der Alarmfahndung, über die zuerst der "Kurier" online berichtet hatte, stand ein Großaufgebot an Beamten im Einsatz. Gegen 13 Uhr wurde die Aktion beendet.

Der Jugendliche wäre laut dem Sprecher im Jänner 2024 aus der Haft entlassen worden. Der Gesuchte trug einen schwarzen Jogginganzug mit einem senkrechten Schriftzug "Alpha" in Weiß. Zweckdienliche Hinweise wurden an die nächste Polizeidienststelle oder an den Notruf 133 erbeten. (APA, 13.11.2023)