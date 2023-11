Der belarussische Schriftsteller Sasha Filipenko liest auf der Lit.Cologne im März 2023. IMAGO/Horst Galuschka

Der Vater des belarussischen Schriftstellers und Regimekritikers Sasha Filipenko (39) ist vor einigen Tagen in der belarussischen Hauptstadt Minsk von mehreren bewaffneten Männern abgeführt worden. Nun übt der Schriftstellerverband PEN Berlin scharfe Kritik: "Es handelt sich um einen klaren Fall von Sippenhaftung und Einschüchterung, wie es in Russland und seinen Satellitenstaaten leider üblich ist", heißt es am Montag in einer Aussendung.

Die Eltern des in der Schweiz lebenden Schriftstellers, dessen Roman "Kremulator" im Frühjahr bei Diogenes erschienen ist, waren demnach zuvor dazu gezwungen worden, "sich auf den Boden zu legen, die Wohnung wurde durchsucht und persönliche Gegenstände wurden mitgenommen". Bevor der 62-jährige Alexander Nikolajetwitsch Filipenko in Handschellen weggebracht wurde, hätten die Bewaffneten zu Filipenkos Eltern gesagt, sie könnten sich "dafür bei ihrem Sohn bedanken".

Forderung nach Druck auf das Regime

Sasha Filipenko, geboren 1984 in Minsk, ist einer der profiliertesten Kritiker des Lukaschenko-Regimes. Er beteiligte sich an den Protesten im Jahr 2020 und lebt seither mit seiner Familie im Schweizer Exil. In seinen Romanen wie "Die Jagd" und "Der ehemalige Sohn" (auf Deutsch bei Diogenes) prangert er die Zustände in seiner Heimat auf satirische Weise an.

"Es ist offensichtlich, dass das belarussische Regime auf diese Weise Druck auf mich ausüben will, um mich davon abzuhalten, offen mit der europäischen Presse zu sprechen", kommentierte der Schriftsteller im Gespräch mit PEN Berlin. Der Autorenverband forderte die deutsche Bundesregierung auf, Druck auf das Regime in Minsk auszuüben, damit der Vater des Schriftstellers schnell und unversehrt freikommt. (APA, 13.11.2023)