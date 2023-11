World Athletics stellt Meetings mit Zertifizierungsvorschriften Hürden auf, die das Gugl Indoor zu Linz aktuell nicht überspringen kann. AP

Das Jahr 2023 war ein denkwürdiges für die Linzer Sportstättenszene. In der Raiffeisen-Arena auf der Gugl und dem neuen Stadion von Blau-Weiß Linz, das auf den schönen Namen Hofmann-Personal-Stadion hört, wurden gleich zwei, nun ja, Fußballtempel eröffnet – Gesamtkosten: rund 120 Millionen Euro. Und 2024 – man könnte fast von einem Lauf schreiben – steht unter anderem die Finalisierung einer neuen Leichtathletiktrainingsstätte auf der bestehenden Anlage der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz an – Kosten: rund 2,5 Millionen.

Auf das zum "Zukunftspaket Leichtathletik" des Landes Oberösterreich zählende Projekt wird verwiesen, wenn die Rede auf die Absage des Gugl Indoor für 2024 kommt. Das letzte ernstzunehmende Leichtathletik-Hallenevent Österreichs kann im Februar nicht über die Bühne gegen, weil es der Tips-Arena an der Zertifizierung für Meetings der World-Athletics- und Challenger-Tour gebricht. Die 20 Jahre alte Halle auf der Gugl verfügt über ebenso alte Laufbahnen, der Weltverband schreibt aber ab 2024 Bahnen vor, die maximal zwölf Jahre alt sein dürfen.

Die umstrittene Regelung kommt nicht aus heiterem Himmel, ihre strenge Umsetzung wurde allerdings erst im Herbst ruchbar, wie Roland Werthner sagt, der Präsident des oberösterreichischen Leichtathletikverbands.

Meter nach Paris

Auch als Obmann der TGW Zehnkampf-Union, Österreichs mit Abstand erfolgreichsten Leichtathletikvereins, bedauert Werthner naturgemäß die Absage des Gugl Indoor, zumal es im Jahr der Olympischen Spiele für noch nicht qualifizierte Athletinnen und Athleten eine Gelegenheit gewesen wäre, ein paar Meter in Richtung Paris zu machen. Mehr als die Hälfte der Startplätze bei Olympia werden über die Weltranglisten vergeben, für sie zu punkten wird umso wichtiger, als es immer schwieriger wird, Limits zu erbringen.

Indem die diesbezüglichen Anforderungen erhöht werden, verleiht World Athletics seinen Meetings größere Bedeutung. Gleichzeitig bringt der Weltverband den Wettkampfkalender durch die strengeren Infrastrukturanforderungen ins Wanken. Denn das Bahnproblem stellt sich in vielen Ländern. Helmut Baudis, der Generalsekretär des österreichischen Leichtathletikverbandes (ÖLV), nennt Deutschland als krasses Beispiel. "Wenn die Zertifizierung scharf durchgezogen wird, bleiben von rund 25 Meetings nur eine Handvoll übrig." Die logische Folge ist, dass Meetings zumal in Qualifikationszeiten mehr auf nationale Interessen abstellen, also eher Sportlerinnen und Sportler aus dem eigenen Verband die Chance auf Punktegewinn geben.

ÖLV-Generalsekretär Baudis kommt aktuell nur auf fünf zertifizierte Leichtathletikanlagen in Österreich, allesamt outdoor: Eisenstadt, Götzis, St. Pölten, Linz/Wieningerstraße und Graz/Eggenberg. Wegen der Tips-Arena ist Landesverbandspräsident Werthner in Gesprächen mit der Politik, guten Gesprächen, wie der Bruder des Zehnkampf-Olympiateilnehmers Georg Werthner betont. Das Gugl Indoor 2024 hätte eventuell durch eine Übergangslösung (Abschleifen der Laufbahn) gerettet werden können, "aber das hätte vielleicht eine halbe Million Euro gekostet, für ein Provisorium nicht zumutbar".

Eine neue Bahn schlägt mit zumindest 1,5 Millionen Euro zu Buche. Zumindest, weil die Bahn in der Tips-Arena einen Schönheitsfehler aufweist, der weniger World Athletics, aber ehrgeizige Sportlerinnen und Sportler kratzt. Das Layout der Strecke bringt es mit sich, dass vom Start weg leicht, aber doch bergauf gelaufen werden muss. Werthner beziffert den Zeitverlust je nach Strecke auf bis zu vier Zehntelsekunden – eine Welt.

Terrainverlust

Weil Werthner auch lieber "in lebendigen Sport", also in Menschen, als in Infrastruktur investiert sähe, verteidigt er auch den aktuellen Belag in der Tips-Arena. "Er wird bei allen Veranstaltungen wie Konzerten abgedeckt und ist gar nicht so schlecht." Viel mehr wurmt ihn, dass die Leichtathletik auf anderen Feldern an Terrain verliert, dass etwa bei Neu- und Umbauten für den Fußball keine Laufbahnen mehr mitgedacht werden.

In diesem Zusammenhang ist ein Schelm, wer denkt, dass die Absage des Gugl Indoor dem Fußball frommt. Zum geplant gewesenen Termin steigt in der Raiffeisen-Arena neben der Tips-Arena das Cupspiel zwischen dem LASK und RB Salzburg – und Parkraum ist knapp. (Sigi Lützow, 14.11.2023)