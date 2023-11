"The Curse" auf Paramount+. Paramount+

Clint Eastwood soll einmal gesagt haben: "Beim Regieführen geht es um die Besetzung. Wenn du die richtige Besetzung hast, ist die Hälfte deiner Arbeit schon getan." Im Fall von The Curse ist damit schon einiges geschafft. Eine der Hauptrollen spielt Emma Stone, eine der gegenwärtig vielseitigsten Schauspielerinnen der Film- und Streamingwelt. 50 Prozent.

Zu den hundert Prozent ist es angesichts der Story von The Curse bei Paramount+ dann nur noch ein Katzensprung. Und das geht so: Whitney (Stone) und Asher Siegel (Nathan Fielder) sind ein jungverheiratetes Paar, das darum kämpft, seine Vision eines umweltbewussten Wohnbaus in der kleinen Gemeinde Española in New Mexico umzusetzen. Sie sind von Idealismus getrieben. Das Interesse an guten Profiten schließt das nicht aus. Den Vorbildcharakter des Projekts soll eine Show für den Realitykanal HGTV abbilden. Dafür ist der exzentrische, skrupellose Produzent Dougie Schecter (Benny Safdie) zuständig.

Mysteriöses Netz

Im Laufe der Serie findet sich das Paar in einem mysteriösen Netz aus ethischen und moralischen Grauzonen wieder – und versucht gleichzeitig, seine Beziehung zwischen Kinderwunsch und Political Correctness zu schupfen.

Damit sind die Leinen gelegt für hundert Prozent reine Serienfreude. Wobei: Freude ist relativ. Man muss in dieser facettenreichen, bitterbösen Satire einiges aushalten.

Tränen der Freude

Gleich die erste Szene zeigt, wohin die Reise geht: Wir sehen die Siegels bei der Arbeit, also bei einem Interview. Ein junger Mann mit Migrationshintergrund erzählt von seiner Arbeitslosigkeit, die todkranke Mutter sitzt daneben. Whitney und Asher machen auf aktiv Zuhörende, sie leiden sichtlich mit. Und sie haben gute Nachrichten: "We shared your story", ein Arbeitgeber wurde gefunden. Der junge Mann freut sich, die Mutter offenbar zu wenig. Damit sich das ändert, träufelt der Produzent der Mutter Wasser in die Augen und bläst kalte Luft dazu. Tränen der Freude fließen.

Nicht, dass Whitney und Asher unbedingt gefällt, was passiert. Aber sie machen mit. Sie machen auch mit, als es darum geht, für eine Szene ihrer Realityshow einem kleinen Mädchen hundert Dollar zu schenken. Asher gibt dem Mädchen (Hikmah Warsame) den Schein – und sobald die Kamera abgeschaltet ist, verlangt er das Geld zurück. The Curse ist voll von solchen kleinen bissigen Szenen.

Großartig verhuscht

Exakt diese kleine Episode führt übrigens zum titelgebenden Fluch, mit dem das Mädchen Asher belegt. Er führt in insgesamt zehn einstündigen Folgen zu einer Tour de Force, inklusive eines Endes, das man einfach gesehen haben muss.

Natürlich sind die Motive der situierten und gebildeten Siegels hehr und ehrlich gemeint. Sie wissen um die zerstörerischen Auswirkungen der Gentrifizierung, sie wissen, wie die indigenen Gemeinschaften in New Mexico ausgebeutet werden, und sie haben ein Gespür dafür, wie übermäßige Polizeipräsenz die Viertel von Minderheiten dezimiert. Sie bringen vernünftige Argumente vor und tun kostspielige Dinge aus scheinbar edlen Gründen. Aber es ist auch eine große Portion Eigennutz im Spiel und nicht zuletzt ein ungesunder Narzissmus, wie er Influencern eigen ist.

Die Serie lebt nicht zuletzt von Reality-Trash-typischer Kameraästhetik mit Schlüssellochoptik. Erfunden und umgesetzt haben The Curse Fielder und Safdie selbst. Fielder hat vor einem Jahr für HBO mit der Comedyserie The Rehearsal eine Talentprobe zwischen Reality und Fiction abgelegt. Safdie – großartig als verhuschter, distanzloser Produzent – war zuletzt in Oppenheimer zu sehen.

Strenge Regeln

Das Trio wird mit der für ihr Charisma und ihre Leichtfüßigkeit bekannten Emma Stone komplett. Whitney kann als verwöhnte Tochter reicher Slumlords aus New Mexico schnurren wie ein Kätzchen – solange die Kamera läuft. Sobald die Aufnahme vorbei ist, fällt die Maske. In der Umsetzung ihrer Interessen ist sie penibel, perfektionistisch und reichlich unzimperlich. Sie besteht bei ihren Häusern auf höchste Qualität und scheut weder Aufwand noch Kosten. Potenzielle Käufer haben sich aber an strenge Regeln zu halten, zum Beispiel wie sich Neuankömmlinge gegenüber ihren Nachbarn zu verhalten haben.

The Curse Official Trailer | SHOWTIME

THE CURSE is a genre-bending SHOWTIME® series that explores how an alleged curse disturbs the relationship of a newly married couple as they try to conceive a child while co-starring in their new home-improvement show. Streaming November 10 with the Paramount+ SHOWTIME

The Curse zeigt Menschen, die so tun, als seien sie offen, ehrlich und anständiger als die offen Unehrlichen und Unanständigen. Für ihre Ziele lässt diese Klientel aber sämtliche Rücksichten hinter sich. So sie könnten, denn leider steht jedes Mal immer noch jemand im Weg. Und wenn sie es selbst sind. (Doris Priesching, 15.11.2023)