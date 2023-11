Claudia Reiterer arbeitet seit 1998 für den ORF. ORF/Thomas Ramstorfer

Wien – Die Liste der Bewerberinnen und Bewerber um den Topposten in der ORF-Chefredaktion ist um einen Eintrag reicher. Wie die "Kleine Zeitung" am Montag berichtet, will auch Claudia Reiterer für die Stelle kandidieren. Derzeit moderiert Reiterer die Diskussionssendung "Im Zentrum". Zuvor hatte bereits der bisherige APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger seine Kandidatur bekanntgegeben.

Die 1968 geborene Reiterer machte zunächst eine Ausbildung zur Diplomkrankenschwester und absolvierte von 1993 bis 1995 einen Medienlehrgang an der Universität Graz. Zudem studierte sie Pädagogik in Kombination mit Psychologie und Sozialmedizin. Reiterer arbeitete zunächst bei der "Antenne Steiermark", kam 1998 ins ORF-Landesstudio Steiermark und moderierte später unter anderem die ORF-Sendungen "Pressestunde", "Report", "Hohes Haus" und "heute konkret". Seit 2017 leitet sie die Gesprächsrunden bei "Im Zentrum". (red, 13.11.2023)