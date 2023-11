Alexandra Skotschilenko erwartete im Gerichtssaal ihr Urteil hinter Gittern. AFP/POOL/DMITRY LOVETSKY

Seit eineinhalb Jahren sitzt die russische Künstlerin Alexandra Skotschilenko in Untersuchungshaft – wegen einer kleinen Protestaktion gegen den Krieg in der Ukraine. Die Idee der heute 33-Jährigen aus Sankt Petersburg war: Was machen die meisten Menschen in Russland? Sie schauen Staatsfernsehen – und gehen zum Einkaufen in den Supermarkt. In den Supermarkt ging die Künstlerin auch. Und tauschte die Preisschilder aus gegen Zettel, auf denen Informationen über die Kämpfe in der Ukraine zu lesen waren. "Rekordinflation durch Militäreinsatz" stand da. Oder: "Stoppt den Krieg!"

Kurz danach wurde Skotschilenko verhaftet. Ein Supermarktkunde hatte sie bei der Polizei denunziert. Die Anklage: Verbreitung "absichtlich falscher Informationen" über das Vorgehen der russischen Armee in der Ukraine. "Ich wollte den Krieg einfach beenden, das war meine Motivation", sagte die Beschuldigte in ihrem Prozess, der am Montag stattfand.

Für Amnesty International (AI) ist Skotschilenko eine gewaltlose politische Gefangene. "Sie ist nur deshalb inhaftiert, weil sie friedlich ihren Widerstand gegen den Krieg zum Ausdruck gebracht hat", hieß es in einem Statement von AI.

Schlechter Gesundheitszustand

Die Künstlerin studierte Regie an der Theaterakademie, später Anthropologie, beides in ihrer Geburtsstadt Sankt Petersburg. Sie schloss mit Auszeichnung ab. Bekannt wurde sie durch ihr autobiografisch geprägtes Comicbuch A Book about Depression, das 2014 erschien. Gesundheitlich gehe es ihr schlecht, sagt ihre Ärztin, die Skotschilenko in der Untersuchungshaft aufsuchte. Sie habe einen Herzfehler, ihr Leben sei in Gefahr, ein Herzstillstand drohe, berichtet MR7.ru.

Sonja Subbotina, Skotschilenkos Lebenspartnerin, erzählt, wie die beiden Kontakt halten: "Wir können uns nur Briefe schicken. Darin schreiben wir einander, dass wir füreinander da sind, und erzählen uns, was wir erlebt haben." Besuche oder Telefonate seien nicht erlaubt. "Das machen sie, um sie emotional unter Druck zu setzen."

Die Künstlerin selbst ist sich aber sicher: "Wir werden gewinnen, wir werden es schaffen. Wir werden zusammen sein." Doch die beiden Frauen werden wohl noch viele weitere Jahre voneinander getrennt sein. Alexandra Skotschilenko, die friedlich gegen Russlands Krieg protestiert hat, drohen acht Jahre Straflager. Das Urteil stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. (Jo Angerer, 13.11.2023)