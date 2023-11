Markus Mader brachte in dieser Saison keinen Schwung in seine Truppe. APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Lustenau - Tabellenschlusslicht Austria Lustenau hat seinen Cheftrainer Markus Mader mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Das gab der Fußball-Bundesligist am Montag bekannt. Bis zur Winterpause werde Sportkoordinator Alexander Schneider gemeinsam mit Amateure-Trainer Momo Gerdi das Team betreuen, so die Lustenauer in einer Aussendung. (APA; 13.11.2023)